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Интерфакс-АВН

Генштаб ВС Ирана отдал приказ о начале широкомасштабных учений

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Военнослужащие ВС Ирана
Военнослужащие ВС Ирана.
Источник изображения: topwar.ru

Дубай. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в четверг приказал приступить к серии общенациональных военных учений, сообщает "Мехр".

"По словам Багери, цель учений - увеличить оборонную мощь, оперативную готовность и потенциал сдерживания вооруженных сил Ирана", - отмечает агентство.

"Мехр" поясняет, что в этом году в график регулярных маневров внесли изменения, учения должны помочь Ирану реагировать на растущие региональные угрозы и действия противников.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Но президент США Дональд Трамп заявил ранее, что стал менее уверен в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Издание The New York Times сообщило со ссылкой на представителей властей США и стран Европы, что Израиль, вероятно, ведет подготовку к проведению в скором времени военной операции против Ирана.

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Военные учения
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