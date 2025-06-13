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Интерфакс-АВН

НАТО расширяет возможности по спутниковому наблюдению за Украиной, западными границами России

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Спутниковый снимок с предположительным местом дислокации российской крылатой ракеты с ядерной установкой
Спутниковый снимок с предположительным местом дислокации российской крылатой ракеты с ядерной установкой.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Planet Labs PBC

Брюссель. 12 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО наращивает возможности по слежению со спутников за Украиной и границей России с восточными странами альянса, заявил Bloomberg Верховный главнокомандующий по трансформации Пьер Вандье.

"По словам Вандье, НАТО расширяет потенциал спутниковой разведки, чтобы следить за крупной территорией и позволить альянсу мониторить перемещения военных на Украине и на границах России с восточными членами НАТО", - информирует агентство.

Вандье добавил, что в командовании смогут следить за учениями, переброской войск, военными операциями в регионе.

Bloomberg отмечает, что накануне НАТО объявила о выборе для программы спутникового наблюдения SINBAD компанию Planet Lab, которая в частности, будет использовать для оценки ситуации технологии искусственного интеллекта.

По словам неназванного представителя НАТО, программа также направлена на контроль ситуации в Арктике.

В НАТО отметили, что SINBAD - пилотный проект, в январе 2026 года в альянсе планируют развернуть более масштабную программу слежения из космоса.

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Россия
Украина
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Арктика
Военные учения
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