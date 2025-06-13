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Интерфакс-АВН

Министр обороны Австралии рассчитывает на поставку американских субмарин

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Ричард Марлз
Ричард Марлз.
Источник изображения: Global Look Press/Keystone Press Agency/POOL

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Австралийский министр обороны Ричард Марлз в четверг заявил, что процесс пересмотра США соглашения о поставках Австралии атомных подводных лодок (АПЛ) является нормальной практикой с учетом заключения договора еще при предыдущей американской администрации, в 2021 году.

"Я думаю, что новая администрация имеет полное право на изучение этого вопроса. Мы приветствуем это, и мы продолжим работу", - цитирует Associated Press слова австралийского министра.

Он добавил, что Британия также провела проверку соглашения.

Оборонное партнерство AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года с целью укрепления безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения страны планировали совместно разрабатывать передовые военные технологии, включая создание атомных подводных лодок для Австралии в неядерном оснащении.

В среду Financial Times сообщило о планах США провести ревизию соглашения. Это намерение вызвало беспокойство в Лондоне и Канберре.

Пока в рамках AUKUS Австралия не получила ни одной подводной лодки; планировалось, что реализация соглашения начнется ближе к 2030 году.

Две недели назад Марлз встречался с шефом Пентагона Питом Хегсетом "на полях" форума "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Затем Марлз заявлял о положительных ожиданиях от темпов реализации проектов AUKUS.

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