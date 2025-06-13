Войны дронов: Россия использует дрон-камикадзе с ИИ, который "самостоятельно выбирает цель", и теперь Украина еженощно сталкивается с более чем 500 атаками беспилотников (The Sun, Великобритания)

The Sun: Россия начала использовать на Украине дроны-камикадзе, управляемые ИИ

Россия открыла новую эру в военных технологиях — дроны-камикадзе с искусственным интеллектом, пишет The Sun. ИИ позволяет беспилотникам самостоятельно определять и уничтожать цели. Количество атак по объектам на Украине еще возрастет, сокрушается автор.

Николь Шерро (Nicole Cherruault)

Россия увеличила производство беспилотников с 21 до почти 70 единиц в день, сообщила украинская разведка.

Президент России Владимир Путин начал использовать на Украине дроны-камикадзе с искусственным интеллектом (ИИ), которые способны самостоятельно идентифицировать и выбирать цели для уничтожения.

Украина еженощно подвергается 500 с лишним атакам дронов. После того как ВСУ успешно провели операцию "Паутина", российские силы, похоже, усилили свой натиск.

Этот беспилотник открывает новую эру в области военных технологий. Он оснащён искусственным интеллектом, который позволяет ему самостоятельно идентифицировать и уничтожать цели.

Украинская разведка обнаружила этот дрон-камикадзе в Сумах, где ранее на этой неделе было сосредоточено около 125 000 российских военнослужащих. Аналитики считают, что это может быть началом летнего наступления, главными целями которого будут Краматорск, Константиновка и Покровск.

Российские войска удерживают контроль над 95% территории ЛНР. Освобождение ДНР укрепит их контроль над всем Донбассом и приблизит к достижению целей специальной военной операции (СВО).

"Главной особенностью этого дрона является его способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта. Центральным вычислительным модулем выступает китайский мини-компьютер Leetop A203 с высокопроизводительным процессором NVIDIA Jetson Orin", — заявляет военная разведка Украины.

Это происходит на фоне сообщений о том, что Путин увеличил производство беспилотников и строит новые стартовые площадки, чтобы отомстить за украинскую операцию "Паутина". Как сообщает Kyiv Independent, Россия вскоре сможет еженощно запускать по Украине более 500 беспилотников. Москва увеличила производство беспилотников с 21 до почти 70 единиц в день, сообщает украинская разведка.

Считается, что Россия смогла так быстро достичь значительных успехов в разработке беспилотников благодаря помощи Китая. Хотя Пекин неоднократно отрицал, что поставлял беспилотники или компоненты для оружия в Россию (как и официальные российские источники. — Прим. ИноСМИ), сообщается, что этот беспилотник "в основном собран из китайских компонентов". Между тем Трамп и Байден наложили на Китай санкции, чтобы лишить его доступа к компьютерным чипам.

Всего несколькими часами ранее по Киеву были выпущены беспилотники и ракеты. Также сообщается, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по печально известному острову Змеиный в Чёрном море.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС нанесли массированный удар по военному аэродрому Дубно в Ровенской области Украины. На прошлой неделе в ходе дерзкой операции ВСУ под названием "Паутина" были атакованы и уничтожены эскадрильи этих истребителей.

Украинский военный аэропорт в Гостомеле также стал жертвой российского возмездия. Командование ВС Польши заявило, что истребители НАТО были подняты в воздушном пространстве страны "в связи с интенсивной воздушной атакой Российской Федерации на территорию Украины".

Несколько ночей назад Харьков пережил чудовищную атаку: по словам мэра города, жилые районы были атакованы 48 дронами-камикадзе, а также ракетами и управляемыми бомбами (Россия не атакует гражданские объекты на Украине, если они не используются в военных целях. — Прим. ИноСМИ). "У нас много разрушений", – заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове прогремело более 50 взрывов, и мэр заявил, что это была "самая мощная атака" на город за все 39 месяцев конфликта. В ходе атаки повреждения получили 18 многоэтажных зданий и 13 частных домов.

В Киеве было снято впечатляющее видео, на котором житель многоэтажки запечатлел взрыв беспилотника. На записи видно, как пламя от взрыва поднимается примерно на 25 метров вверх по зданию.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, как сотни беспилотников и ракет обрушились на его страну за одну ночь. "Ночь в Харькове выдалась особенно ужасной. В результате атаки несколько человек получили ранения. Есть погибшие. Также пострадала энергетическая инфраструктура", – написал он в соцсети Х.

Удары также были нанесены по Донецкой, Днепровской, Тернопольской и Одесской областям.