Счётная палата США: программа ВВС по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты отстаёт от графика

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Соединенные Штаты крепко отстали от России и Китая в части разработки и уж тем более серийного выпуска с принятием на вооружение гиперзвукового оружия. Пока что проводятся лишь редкие испытания прототипов в условиях секретности, однако утечки в прессу указывают, что заканчиваются они неблагоприятно. Публике изредка представляют рендеры (компьютерные модели) новых ракет.

Одновременно Пентагон постоянно сдвигает вправо сроки реализации программ разработки гиперзвуковых носителей, еще и запрашивая на эти проекты в Конгрессе все новые дополнительные ассигнования.

На этот раз Счетная палата Конгресса США (GAO) в своем ежегодном отчете сообщает, что и программа ВВС по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования (HACM) отстает от графика. Задержки в разработке ракеты привели к отставанию программы от графика, что ограничивает количество летных испытаний, которые может провести служба до того, как объявит оружие готовым к эксплуатации. Об этом пишет военно-аналитическое издание DefenseScoop.

Представители ВВС США, курирующие программу HACM, сообщили Управлению правительственной отчетности, что первый обзор конструкции ракеты был проведен на шесть месяцев позже графика — в сентябре 2024 года. Задержка возникла по причине необходимости доработки конструкции ракеты. В результате у службы будет время только на пять летных испытаний HACM вместо запланированных семи, прежде чем она начнет ускоренную эксплуатацию в 2027 финансовом году.

HACM, разработанная дочерней компанией RTX Raytheon, представляет собой ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем и является одним из двух основных видов гиперзвукового оружия ВВС США, которое может развивать скорость не менее 5 Махов и обладает высокой маневренностью в полёте. Компания Northrop Grumman также участвует в программе в качестве субподрядчика, разрабатывающего прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

В 2022 году компания Raytheon получила от ВВС контракт на 985 миллионов долларов на разработку HACM в рамках контракта среднего уровня (MTA) — альтернативного способа закупок, который требует, чтобы системы были готовы к быстрому созданию прототипа в течение пяти лет. Позже, в 2023 году, компания получила контракт еще на 407 миллионов долларов на дополнительную работу по расширению возможностей HACM, в результате чего общая стоимость проекта составила почти 1,4 миллиарда долларов.

В ходе быстрого создания прототипов ВВС намеревались построить 13 ракет для использования в качестве «испытательных средств, запасных частей и снарядов для первоначального оперативного потенциала», отмечается в отчёте GAO. Однако первый этап испытаний, запланированных на этот год, был отложен, чтобы дать больше времени на доработку аппаратной части ракеты и «подтверждение первоначальной конфигурации системы для использования в первом летном испытании».

Кроме того, GAO заявила, что компания Raytheon в настоящее время «прогнозирует, что затраты на HACM значительно превысят базовый уровень», хотя представители ВВС сообщили надзорному органу, что отказ от двух летных испытаний может привести к некоторой экономии. Согласно новому отчету, стоимость разработки программы по состоянию на январь 2025 года оценивалась почти в 2 миллиарда долларов, что на два процента больше, чем в 2024 году, когда надзорный орган оценил ее в 1,9 миллиарда долларов.

В настоящее время ВВС совместно с компанией Raytheon работают над созданием нового графика для HACM, который по-прежнему соответствует пятилетнему сроку быстрого создания прототипов, установленному для программ MTA, отмечается в отчете GAO. Надзорный орган также сообщил, что ВВС изменили стратегию перехода на HACM, чтобы ускорить поставку большего количества ракет, а также усовершенствовать конструкцию оружия для крупномасштабного производства и расширить производственные мощности промышленной базы.

Для сравнения, дабы не было обвинений в шапкозакидательстве. Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» начал поступать на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе в декабре 2017-го. В декабре 2021 года стало известно о создании отдельного авиаполка истребителей МиГ-31К ВКС РФ, которые оснащены этой ракетой, развивающей скорость до 10 Махов. Комплекс активно и эффективно применяется в зоне СВО с марта 2022 года.

Примером близкого по характеристикам китайского изделия считается гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21 дальностью более 2 тыс. км, которой предполагается оснащать крейсеры типа 055 и эсминцы типа 052D, а также стратегические бомбардировщики H-6K. По заявлению НОАК, крейсерская скорость ракеты составляет 6 Махов, при этом она может развивать скорость до 10 Махов на завершающем участке полета.