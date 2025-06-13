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Военное обозрение

«Скоро сами увидите»: Трамп прокомментировал журналистам причину распоряжения о добровольном выезде с Ближнего Востока семей американских военных

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке глава Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд из стран региона семей военнослужащих армии США. Кроме того, американское правительство приказало эвакуировать семьи сотрудников посольств и неключевой персонал из ряда ближневосточных стран, включая Бахрейн, Кувейт и Ирак. Командование Военно-морских сил США в Бахрейне, где размещается 5-й флот США, переведено в режим «повышенной готовности».

Американские чиновники и командование армии США обеспокоены тем, что Израиль может атаковать Иран без соответствующего одобрения Вашингтона, таким образом сорвав текущие переговоры и спровоцировав вооруженную конфронтацию на Ближнем Востоке.

В то же время представитель иранского правительства в интервью телеканалу Аль-Маядин заявил, что в настоящее время отсутствуют какие-либо реальные признаки того, что регион движется к военной эскалации между Ираном и США. Маловероятно, что настойчивые попытки Израиля втянуть Вашингтон в военное противостояние с Тегераном на данном этапе приведут к началу вооруженного конфликта.

При этом не исключено, что США пытаются с помощью текущих шагов получить некоторое преимущество на переговорах с Ираном. По словам главы МИД Омана, шестой раунд американо-иранских переговоров состоится в Маскате в воскресенье, 15 июня. Вашингтон стремится принудить Тегеран отказаться от дальнейших разработок в сфере обогащения урана.

У Трампа спросили, с чем связана эвакуация. Его ответ:

Скоро сами увидите.
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Бахрейн
Израиль
Ирак
Иран
Кувейт
Оман
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