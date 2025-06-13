Военные РФ рассказали о применении новых разработок в боях за Часов Яр

Российские военные для того, чтобы усилить давление на противника в боях за Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР), начали применять новые разработки. Как рассказал 12 июня корреспондент «Известий», некоторые приборы бойцы создают из подручных средств.

Специальное снаряжение помогает военным останавливать вражескую технику, сбивать дроны, а также еще более эффективно штурмовать цели в ночное время.

В ночной охоте на украинские беспилотники, а также во время штурмов специальные приборы очень важны. Заместитель командира по вооружению ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным Нюча рассказал, что в его «оружейке» чего только нет.

«Тепловизионные прицелы, ночные прицелы, которые с собой штурмовики берут на задачи. Подствольный гранатомет и доделывается до того, чтобы не цеплять именно к оружию. Мы уже готовимся к летнему периоду, к «зеленке»: раскрашиваем автоматы под цвет местности, чтобы они были менее заметны», — перечислил он свой арсенал.

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин уточнил, что бойцы группировки «Юг» воюют и в самом Часов Яре, и в его окрестностях. Накануне их усилиями там был освобожден поселок Ступочки. На данном направлении противник бросает на передовую множество своих резервов. Однако российские бойцы препятствуют подвозу снарядов и пехоты изобретательным способом: усеивают дороги дешевыми самодельными ежами, после чего колесная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже никуда проехать не сможет.

«Остановить, замедлить продвижение. Мы варим из гвоздей ежи, закидываем это всё с «птичек» в место, останавливаем, и туда отрабатывает уже арта или минометы. Или наши «птички» прилетают, делают сбросы и уничтожают технику», — отметил боец ОШО «Русь» добровольческого корпуса группировки войск «Юг» с позывным Бормотун.

7 июня Минобороны России сообщило, что артиллерия ивановских десантников уничтожила наблюдательный пункт и пулеметный расчет ВСУ в многоэтажном доме Часова Яра. По данным ведомства, расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) регулярно наносят огневое поражение противнику в направлении Часова Яра, оказывая поддержку штурмовым подразделениям в ходе освобождения города.