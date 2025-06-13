Роскосмос: Россия развернет первую ядерную электростанцию на Луне

РФ также будет исследовать Венеру, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Развертывание первой ядерной электростанции на Луне, а также работы по исследованию Венеры входят в перечень задач, поставленных перед Роскосмосом. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России.

"В задачах - создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне - фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы - единственная страна, посадившая на ней аппарат", - сообщил Баканов, его слова приводятся в телеграм-канале Роскосмоса.

Помимо этого, по его словам, планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки страны. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли.

"Впереди - грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения", - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что День России напоминает о единстве, целеустремленности и огромном потенциале страны и каждого гражданина, а космические достижения являются воплощением силы национального характера. "Сегодня мы не просто храним славу предыдущих достижений - мы создаем новые поводы для гордости, а также предпосылки для роста экономики и качества жизни", - указал глава госкорпорации.