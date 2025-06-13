Украинские СМИ: ВС РФ атаковали Киев неизвестным ранее реактивным дроном-камикадзе

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В ходе атаки на Киев российские войска впервые использовали ранее неизвестный дрон-камикадзе с реактивным двигателем, пишут украинские СМИ со ссылкой на опубликованные в сети фотографии обломков аппарата.

В материале говорится, что при осмотре уцелевших фрагментов выяснилось, что конструкция беспилотника визуально отличается от иранского Shahed-238, который «уже применялся против Украины». Однако носовая часть напоминает усиленную версию аналогичного узла стандартного «Шахеда». Из-за серьезных повреждений точно идентифицировать модель пока невозможно.

На этом фоне предполагается, что вышеупомянутый аппарат может быть российской разработкой на базе вышеупомянутого дрона – вероятно, БПЛА «Герань-3», о котором впервые сообщалось в феврале 2025 года.

Авторы статьи напоминают, что Тегеран официально представил Shahed-238 в ноябре 2023 года на выставке Университета аэрокосмических наук и технологий «Ашура». Согласно озвученным данным, дрон оснащен двигателем TEM Tolue-10 – иранской копией чешского турбореактивного PBS TJ100. Максимальная скорость этого БПЛА, предположительно, достигает 800 км/ч, однако официального подтверждения этим данным нет.

В свою очередь, эксперты не исключают, что при локализации производства Россия модифицировала конструкцию и установила другой двигатель, как это уже делалось с предыдущими версиями «Герани».

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, «Герань-3» имеет длину 3,5 метра, размах крыльев – 3 метра, а максимальная высота полета составляет 9,1 км. Длительность работы дрона оценивается в два часа, а взлетная масса увеличилась до 380 кг против 250 кг у предыдущей модели.