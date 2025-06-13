Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта ГПВ на 2027-2036 гг.

ЦАМТО, 11 июня. Президент России Владимир Путин 11 июня провел в Кремле совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2027-2036 гг.

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Сегодня начнем серию специальных рабочих совещаний, в ходе которых проанализируем ключевые параметры очередной государственной программы вооружения. Срок ее исполнения – это период с 2027 по 2036 гг. На это время она будет основным ориентиром развития систем вооружения для всей военной организации страны, то есть для наших Вооруженных Сил, других войск и воинских подразделений в специальных службах и ведомствах, важнейшим инструментом формирования их нового качества в уже четвертом десятилетии ХХI века.

Напомню, что в апреле этого года мы обсуждали, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. Намеченные тогда меры реализуются, однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, здесь и сейчас, в режиме реального времени, исходя из текущих нужд.

Сегодня же наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений, в том числе и прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов. И конечно, важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий. Тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет, и это отражает объективно процессы формирования новых центров технологического, научного, индустриального развития в многополярном мире.

Подчеркну, в госпрограмму надо в обязательном порядке включить достаточные объемы и номенклатуру вооружения и техники для обеспечения наших текущих нужд и перспективных потребностей. А для этого – увязать ее по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России. Очевидно и то, что акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных систем вооружения.

Когда я сказал о развитии оборонно-промышленного комплекса, то сразу вспомнил о том, что в свое время мы своевременно приняли необходимые шаги – именно своевременно, – для того чтобы сейчас находиться на том уровне – да, с известными нам вопросами, проблемами, но все-таки на том уровне, на котором мы находимся. То есть мы своевременно… Когда это было, лет десять назад, да?

Д.Мантуров: С 2008 года.

В.Путин: Да, в 2008, 2009, 2010 годах были приняты решения по развитию оборонно-промышленного комплекса, средства специально выделили именно на эти цели, на развитие оборонно-промышленного комплекса, прямо по отраслям. Это дает нам возможность сегодня производить нужный нам объем вооружений и техники.

Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире.

Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95 проц. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий показатель из всех ядерных держав мира.

По опыту специальной военной операции значительный вклад в уничтожение объектов противника вносит авиация Воздушно-космических сил, поэтому в формируемой госпрограмме надо предусмотреть комплекс системных и последовательных мер по созданию, закупке для нужд Вооруженных Сил России, модернизации и ремонту авиатехники и авиационных средств поражения.

Вместе с тем доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска, и важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.

И, разумеется, новая госпрограмма вооружения должна стать эффективным инструментом для реализации недавно утвержденной Стратегии развития Военно-морского флота на период до 2050 года.

Также необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность и эффективность. При этом, что важно для покупателей, они конкурентоспособны и по стоимости, и по затратам на обслуживание. Важно только обслуживание наладить должным образом и с соответствующими ценовыми параметрами. Это у вас в целом в нормальном режиме, но что касается организации самого обслуживания – запчасти и так далее (Денис Валентинович Мантуров знает, что это такое), – здесь еще надо поработать.

Недавно, 23 мая, на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества мы всесторонне, предметно рассмотрели эти вопросы и решили разработать и запустить в рамках программы развития ОПК отдельное направление по обеспечению производства экспортной военной продукции. Это также надо обязательно учесть в новой госпрограмме.

Повторю еще раз: разумеется, она должна задавать ориентиры для формирования долгосрочных производственных планов организаций ОПК. За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства, и нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции. Мы этим давно занимаемся, тоже уже лет десять как минимум. В целом ситуация находится на нужных, заданных параметрах, но, имея в виду сегодняшние потребности Вооруженных Сил, – там, конечно, определенная сдвижка есть. Но тем не менее думать об этом, и не просто думать, а выстраивать планы, совершенно необходимо. Имею в виду конкретные планы по диверсификации производств, о которых мы не раз говорили. Опыт работы в этой области, как я уже сказал, достаточный.

И конечно, мероприятия госпрограммы должны быть четко скоординированы с планами обороны и строительства Вооруженных Сил, с мобилизационными планами экономики и другими документами стратегического планирования.

Наконец, последнее, что хотел бы отметить: важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой. Знаю, все время подписываю эти документы, когда приходят – не от хорошей жизни, конечно, – руководители и просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляются новые системы вооружения, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов.

Давайте начнем.

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