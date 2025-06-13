2030: пять стран с самой сильной авиацией (The National Interest, США)

Самой сильной авиацией в 2030 году будут обладать США, Россия и Великобритания, пишет TNI. Также в число лидеров войдут КНР и Израиль, предсказывает автор. Эти государства считают современную военную авиацию важной опорой национальной безопасности.

Кайл Мизоками

Самой сильной авиацией в 2030 году будут обладать страны, которые мы хорошо знаем. Среди них лидирующие позиции займут США, Россия и Великобритания. Эти страны по-прежнему готовятся к разнообразным сценариям — от ограниченных кампаний против противников, которые не являются государствами, до полномасштабных боевых действий на широком географическом пространстве. В конце концов, эти государства считают содержание большой современной военной авиации, которую можно быстро развернуть, важной опорой своей национальной безопасности.

Китайская народная республика впервые попадет в этот список. Китай продолжает создавать авиацию, соответствующую его статусу второй экономики мира — вполне достойное место. Правда, страна совершила несколько не совсем достойных действий в отношении Южного Китайского моря, что внушило другим странам опасения по поводу наращивания военного потенциала КНР.

Американские ВВС/ВМС/Корпус морской пехоты

Вооруженные силы США располагают тремя авиационными подразделениями — собственно ВВС, авиацией флота и авиацией Корпуса морской пехоты. В 2030 году, как и сегодня, они будут самыми сильными ВВС в мире.

В 2030 году ВВС США будут располагать унаследованными от нынешних времен 187 самолетами F-22 Raptor. Помимо этого, у них будет 178 самолетов F-15C Golden Eagle, со значительно модернизированными радарами и инфракрасными сенсорами. ВВС также приобретут большую часть от запланированных 1763 самолетов F-35A Joint Strike Fighter. Они должны заменить F-16С и А-10. ВВС также обновят свой флот заправщиков, приобретя сто КС-46 Pegasus. Бомбардировщики В-21 будут в производстве, и должны быть приобретены около ста бомбардировщиков-стелс второго поколения.

Тем временем авиация ВМС будет состоять из стандартизированного палубного варианта F-35C и F/A-18E/F Super Hornet. Беспилотники MQ-25 Stingray в модификациях заправщика и разведчика увеличат радиус действия F-35, а конвертопланы V-22 будут доставлять почту и грузы на авианосцы в море. Морская пехота к тому времени должна получить F-35 в вариантах В с вертикальном взлетом и С — палубная авиация.

Истребитель J-15 взлетает с палубы авианосца "Ляонин". Источник: © AP Photo, Xinhua, Zha Chunming

КНР

Авиация китайских вооруженных сил, то есть ВВС Народно-освободительной армии Китая и авиация ВМС НОАК, пребывают на пике могущества. Хотя численность самолетов сокращается, но их качество, включая Су-30, J-11, J-15 и J-10, только улучшается. Вместе с этим, эти самолеты в лучшем случае относятся к так называемому четвертому поколению. Чтобы тягаться с США и другими великими державами, разрабатываемые самолеты пятого поколения, а именно, J-20 и J-31, должны быть успешными.

Истребители — только часть общей картины. Китайские ВВС намерены обзавестись разработанным в КНР транспортом дальнего радиуса Y-20, и к 2030 году должны получить возможность добраться до любого места в мире. Тем временем Китай разрабатывает вспомогательные самолеты, включая заправщики и самолеты раннего оповещения. С учетом растущей напряженности в Восточном Китайском море и Южном Китайском море КНР старается увеличить число самолетов для выполнения разведывательно-наблюдательных задач, в том числе, тандемных беспилотников "Божественный орел".

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 летит на генеральную репетицию воздушной части военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Источник: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Россия

Предсказать состояние ВВС России в 2030 году нелегко, и события могут развиваться несколькими путями. По лучшему сценарию, включающему восстановление экономики, высокие цены на нефть и прочее сырье и отмену западных санкций, российская авиация по боевой мощи может оказаться в 2030 году на втором месте в мире.

Две самые значимые программы российских ВВС — это проект истребителя ПАК-ФА и проект стратегического бомбардировщика ПАК-ДА. ПАК-ФА, известный также как Т-50, необходим для обеспечения российских ВВС самолетом, сопоставимым с F-22 Raptor. Россия не может вечно рассчитывать на старые самолеты МиГ-29 и Су-27, Су-30 и Су-34. Стратегический бомбардировщик ПАК-ДА, построенный по технологии "стелс", со скоростью, ниже световой, способный нести ядерные бомбы, должен заменить стареющие Ту-160 и Ту-22.

Разумеется, все это возможно только при условии восстановления российской экономики. Еще 15 лет скромного оборонного бюджета, размываемого санкциями, бюрократией и коррупцией, будут означать, что России повезет, если в 2030 году она окажется хотя бы в первой десятке ВВС.

Израильский истребитель McDonnell Douglas F-4E Phantom II в Тель-Нофе, Израиль. Источник: CC BY-SA 3.0 / Hebrew

Израиль

Израильские ВВС сегодня насчитывают 58 F-15 модификаций А и С, истребителей обеспечения господства в воздухе. Помимо этого, 25 ударных истребителей F-15I и 312 многоцелевых истребителей F-16. Предположительно, к 2030 году израильская авиация по-прежнему будет самой сильной на Ближнем Востоке.

К тому времени срочно потребуется замена F-15, так как многие платформы будут старше сорока лет. К сожалению, аналога F-15С пока нет, так как производство F-22 Raptor завершилось в 2011 году. Израилю придется либо продлять срок эксплуатации F-15С, либо переложить задачу обеспечения господства в воздухе на F-35, пока США не начнут производство самолетов шестого поколения.

Израиль планирует обзавестись двумя эскадрильями F-35 к 2021 году, а затем, в 2020-х, — третьей эскадрильей. Начало хорошее, но это всего четверть от нынешнего количества F-16. Может быть выставлено около 200 самолетов F-35. Их будут поддерживать многочисленные продвинутые беспилотные летательные аппараты, выполняющие вспомогательные миссии по разведке и наблюдению, подавлению средств ПВО и заправки в воздухе.

Истребитель Tornado ВВС Великобритании. Источник: © AP Photo, Ministry of Defence, ho, file

Великобритания

К 2030 году королевские ВВС достигнут пика могущества по сравнению с ситуацией за много десятков лет. Британская авиация будет включать 160 высококачественных самолетов Eurofighter Typhoon. Первоначально разрабатываемый, как самолет завоевания господства в воздухе, сегодня Eurofighter способен сбрасывать бомбы Paveway с лазерным наведением. Сейчас идет работа над оснащением их ракетами Brimstone. К 2030 году должен быть также создан ударный беспилотник, наследник Taranis UAV, для поддержки пилотируемых истребителей.

Достойный уважения ударный истребитель Panavia Tornado GR4 будет списан. Его место займут 138 истребителей F-35B Joint Strike Fighter, модификация многоцелевого истребителя с вертикальным взлетом. F-35B будут состоять на вооружении ВВС и королевского флота, и составят авиагруппы двух строящихся авианосцев — "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский".

В целом, к 2030 году королевские ВВС и авиация британского флота будут располагать 300 истребителями и станут вторыми в Западной Европе.

Кайл Мизоками специализируется в сфере обороны и национальной безопасности, писал для Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году стал одним из основателей блога по этим вопросам под названием Japan Security Watch.