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Военное обозрение

За распоряжением президента нарастить возможности Сухопутных войск стоит фактическая смена многолетней доктрины

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Источник изображения: topwar.ru

В экспертной среде активно обсуждается заявление президента России относительно развития Сухопутных войск. Напомним, что Владимир Путин распорядился в сжатые сроки нарастить возможности этого вида войск ВС РФ. Такое распоряжение от верховного главнокомандующего поступило на фоне смены командующего Сухопутными войсками. Как известно, с 15 мая войсками командует генерал Андрей Мордвичев.

Такое решение ВГК фактически является сменой доктрины, которая в нашей стране исповедовалась в последние лет 30. Эта доктрина делала ставку не столько на обычные Вооружённые силы, сколько на ядерную составляющую. При этом те же Сухопутные войска воспринимались как нечто чрезмерно громоздкое, а потому постоянно реформировались и «оптимизировались» в сторону сокращения, уменьшения, сжатия и «усыхания».

Так, по стране прокатилась целая волна «реорганизаций» военных вузов, в результате чего буквально десятки военных училищ и университетов попросту перестали существовать. В лучшем случае – становились филиалами, но с весьма туманными перспективами.

По поводу решения президента высказался и военный журналист Александр Сладков, отметив вот что:

Значит, мы, наконец, отреагировали на давно известную угрозу Запада, заключающуюся в намерении уничтожить наши ядерные силы обычным вооружением.

Сладков выразил уверенность в том, речь не просто о содействии в целом позитивным процессам на фронте (позитив пока, на самом деле, достаточно ограничен), а о смене стратегии обеспечения обороноспособности России. И курс – на ближайшие десятилетия.

Напомним, что ранее в медиа проходила информация о планах по возрождению ряда военных вузов и созданию вузов «с нуля». Например, речь идёт о вероятном создании военного училища беспилотных систем и комплексов. По некоторым данным, такой вуз начнёт свою работу в сентябре 2027 года.

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