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Интерфакс-АВН

В западных разведслужбах полагают, что Иран затягивает переговоры с США с целью лучше защитить ядерные объекты- СМИ

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Иранская ядерная программа
Иранская ядерная программа.
Источник изображения: www.project-syndicate.org

Иерусалим. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Представители разведслужб западных стран считают, что Иран пытается за счет продолжительных переговоров с США выиграть время и подготовиться к возможным ударам по объектам своей ядерной программы, сообщает в среду The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Пока идут переговоры по атому, причем Иран запланировал еще одну встречу, он использует время для модернизации ядерных объектов таким образом, чтобы снизить урон от возможного военного удара по ним", - цитирует издание слова источников в разведслужбах.

По данным газеты, за прошедшие недели израильские и европейские чиновники предупреждали администрацию США, что Иран намеренно затягивает переговоры. Эту тему также обсуждали по телефону американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Иран настаивает на неотъемлемом праве обогащать уран в мирных целях, отмечая, что готов пойти лишь на ограничение ядерной программы в обмен на полное снятие американских санкций. Вашингтон, наоборот, добивается полного свертывания ядерной программы.

Трамп ранее заявил, что стал менее оптимистично относиться к возможности заключения с Тегераном соглашения по ядерному вопросу.

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