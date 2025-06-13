Войти
Интерфакс-АВН

США пересмотрят соглашение о поставке атомных подлодок Австралии - СМИ

266
0
0
Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS
Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS.
Источник изображения: BAE Systems

Вашингтон, 11 июня. ИНТЕРФАКС - США намерены пересмотреть соглашение с Австралией, предусматривающее постройку атомных подводных лодок в неядерном оснащении, сообщает газета Financial Times в среду.

"Пентагон начал пересмотр соглашения по подводным лодкам в рамках AUKUS от 2021 года с Великобританией и Австралией, что ставит под сомнение этот договор о безопасности на фоне роста напряженности с Китаем", - отмечает издание.

Соглашение AUKUS было заключено между Австралией, Великобританией и США в сентябре 2021 года с целью укрепления безопасности и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках соглашения страны планировали совместно разрабатывать передовые военные технологии, включая создание атомных подводных лодок для Австралии в неядерном оснащении.

Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, Financial Times пишет, что инициатором пересмотра соглашения стал высокопоставленный представитель Пентагона Элбридж Колби.

Как отмечает газета, этот пересмотр вызвал беспокойство в Лондоне и Канберре. Между тем, в то время как соглашение AUKUS поддерживают многие законодатели и эксперты в США, некоторые критики считают, что оно может подорвать безопасность страны, так как военно-"морской флот США испытывает трудности с производством большего количества подводных лодок на фоне роста угрозы со стороны Пекина".

В настоящее время в рамках соглашения AUKUS Австралия не получила ни одной подводной лодки, планировалось, что реализация соглашения начнется ближе к 2030 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 06:49
  • 696
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.06 03:30
  • 0
По поводу "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС"
  • 13.06 02:50
  • 0
И еще насчет "усиления срочного усиления сухопутных войск" РФ.
  • 13.06 02:14
  • 1
По поводу "Путин: Россия должна нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки"
  • 12.06 18:35
  • 9360
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 18:06
  • 3
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150