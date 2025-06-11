Глава британских ВС заявил, что сожалеет об обрыве коммуникаций с Генштабом ВС РФ

Тони Радакин отметил, что раньше у него были разговоры с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что сожалеет об обрыве коммуникаций с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

"Раньше у меня были разговоры с генералом Герасимовым", - сказал он, отвечая на вопросы членов комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента. По словам Радакина, он и занимавший в 2022 году пост министра обороны королевства Бен Уоллес виделись с Герасимовым примерно за 10 дней до начала Россией специальной военной операции на Украине. "Отсутствие таких военных коммуникаций в опасном мире - это то, что вызывает у меня сожаление", - заявил адмирал.