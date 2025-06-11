Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

2029: начало конца?

542
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Все чаще в риторике европейских, и не только, «ястребов войны» стал фигурировать 2029 год. В чем же смысл этого срока?

В частности, кайзеровский министр обороны Писториус заявил о необходимости подготовить страну к возможной войне в 2029 году, для этого нужно сделать упор на людей, технику и финансы. Как раз именно на то, чего в ВС Германии дефицит.

В свою очередь, финский премьер Орпо объявил, что правительство планирует ежегодно увеличивать оборонные траты на 1,5-2 млрд евро, доведя их до 3 % от ВВП к 2029 году. Упор собираются сделать на сухопутные войска, защиту восточной границы и системы ПВО.

Кроме упомянутых стран, к «отражению» агрессии в унисон готовятся британцы, французы, поляки и прибалты.

Поясним, что это среднесрочная перспектива планирования и проведения мероприятий заблаговременной подготовки, перехода на новые оргштатные структуры с учетом анализа текущих конфликтов, а также восстановления производственных мощностей ВВСТ и накопления запасов материальных средств.

Причем, реализация упомянутых шагов происходит на фоне обвинений России, что в случае победы в конфликте на Украине Москва якобы нападет на страны альянса. При «сопровождении» набившей оскомину «угрозы с Востока», которая используется при любом инфоповоде, начиная от повреждения подводных кабелей и экономических проблем до миграционного кризиса.

В итоге, для партии войны, выгодно продолжение войны на Донбассе, чем дольше, тем лучше. Тем самым, не привязываясь к результату борьбы России и Украины, сбрендившая Европа готова будет вступить в военное противостояние с Москвой и срок этот – 2029 год.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 15:34
  • 9350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?
  • 10.06 20:01
  • 0
И еще по поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены".
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"