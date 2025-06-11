Все чаще в риторике европейских, и не только, «ястребов войны» стал фигурировать 2029 год. В чем же смысл этого срока?

В частности, кайзеровский министр обороны Писториус заявил о необходимости подготовить страну к возможной войне в 2029 году, для этого нужно сделать упор на людей, технику и финансы. Как раз именно на то, чего в ВС Германии дефицит.

В свою очередь, финский премьер Орпо объявил, что правительство планирует ежегодно увеличивать оборонные траты на 1,5-2 млрд евро, доведя их до 3 % от ВВП к 2029 году. Упор собираются сделать на сухопутные войска, защиту восточной границы и системы ПВО.

Кроме упомянутых стран, к «отражению» агрессии в унисон готовятся британцы, французы, поляки и прибалты.

Поясним, что это среднесрочная перспектива планирования и проведения мероприятий заблаговременной подготовки, перехода на новые оргштатные структуры с учетом анализа текущих конфликтов, а также восстановления производственных мощностей ВВСТ и накопления запасов материальных средств.

Причем, реализация упомянутых шагов происходит на фоне обвинений России, что в случае победы в конфликте на Украине Москва якобы нападет на страны альянса. При «сопровождении» набившей оскомину «угрозы с Востока», которая используется при любом инфоповоде, начиная от повреждения подводных кабелей и экономических проблем до миграционного кризиса.

В итоге, для партии войны, выгодно продолжение войны на Донбассе, чем дольше, тем лучше. Тем самым, не привязываясь к результату борьбы России и Украины, сбрендившая Европа готова будет вступить в военное противостояние с Москвой и срок этот – 2029 год.

Николай Крылов