В России создается госсистема принятия решений в радиоэлектронике на базе ИИ

Минпромторг планирует создать ИТ-систему для поддержки принятия решений в области радиоэлектроники. В систему будет внедрен искусственный интеллект. Предполагается, что этот механизм позволит министерству апеллировать более объективными и своевременными данными для принятия эффективных решений.

Как выяснил CNews, Министерство промышленности планирует создать систему поддержки принятия решений для предприятий из сферы радиоэлектроники. На эти цели ведомство выделило 63,5 млн руб., следует из тендера на портале госзакупок. Тендер в форме открытого конкурса был опубликован 30 мая 2025 г.

В рамках работ будут созданы концепция и техзадание для создание системы, а также разработаны модели и алгоритмы ИИ, которые обеспечат семантическую обработку информации, необходимую для принятий решений.

Работы под шифром «Управление РЭП» должны быть выполнены до 10 октября 2025 г.

Минпромторг заказал работы по исследованию бизнес-процессов ИТ-поддержки принятия решений в радиоэлектронной отрасли, а также услуги по выработке предложений по требованиям, цифровым решениям, направленным на информационную поддержку радиоэлектронных предприятий.

В системе будут собраны данные о промышленно-технологическом развитии, реализации импортозамещенных программ и проектов, мерах поддержки, тенденциях развития электроники и радиоэлектроники и пр. Будут также определены механизмы интеграции с другими информационными системами.

Помимо этого, в системе соберут данные о руководителях и бенефициарах компаний-производителей радиоэлектроники, финансовые показатели компаний, лицензии, информацию о господдержке, персонале, госконтрактах и госзакупках, производственных мощностях, продукции и пр.

Архитектура системы должна будет включать подсистему хранения данных, подсистему анализа и визуализации данных, подсистему информационной безопасности.

Представители Минпромторга не ответили на запрос, как система повлияет на процесс принятия решений.

«Цель создания такой системы — обеспечить руководство министерства актуальной, достоверной и оперативной информацией, — рассказала Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL. — Это необходимо для эффективного управления развитием отрасли, мониторинга ее состояния, реализации импортозамещения и повышения конкурентоспособности продукции».

Если проект будет реализован качественно, продолжает она, можно ожидать повышения объективности и снижения зависимости от экспертных мнений, повышения прозрачности, а также оперативного реагирования на происходящие события и пр.

По словам Квашенкиной, анализ патентной активности или участия предприятий в госзакупках может позволить заранее выявлять компании с высоким потенциалом развития или наоборот — проблемы в выполнении программ импортозамещения.

Эксперт выделила следующие проблемы при принятии решений: отсутствие единой информационной среды, обеспечивающей целостное представление о состоянии отрасли, проблема качества данных (наличие дубликатов, противоречий и устаревшей информации ограничивает объективность принимаемых решений) и отсутствие единой системы контроля качества.

«Создание такой системы — шаг к автоматизации процесса принятия управленческих решений, — рассказал автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Уверен, что собранная информация о бизнес-процессах, структуре данных, функциональных требованиях и т.п. позволит в перспективе создать, обучить и внедрить ИИ, поддерживающий процесс. Это упростит работу чиновников, а при правильном подходе, позволит повысить качество принимаемых решений, их связность и непротиворечивость».