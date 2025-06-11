"Главный удар впереди". Российские военные атаковали объекты в Киеве и Одессе

Минобороны: ночью ВС России ударили по военным предприятиям и объектам в Киеве

10 июня по объектам столицы Украины был нанесен один из самых мощных ударов. Помимо Киева, были атакованы цели в Одесской, Черниговской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны России, удар был нанесен по военным предприятиям и объектам. Можно ли говорить о российском ответе на атаку Киева на аэродромы, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Согласно данным ВСУ, в ночь с понедельника на вторник, 10 июня, ВС РФ атаковали Украину 315 ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Герань» и БЛА-имитаторами с пяти направлений. Кроме того, были нанесены удары семью ракетами производства КНДР и России: две баллистические KN-23 и пять крылатых «Искандер-К». Основной удар наносился по Киеву, а также по Одессе.

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на 9:00 ПВО якобы обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбито огневыми средствами, 64 локационно потеряны: 213 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 64 локально потеряны/подавлены РЭБ; 2 баллистические ракеты KN-23; 5 крылатых ракет «Искандер-К».

Всерьез к подобным сообщениям относиться, разумеется, нельзя. И почему не может быть даже малейшего доверия к подобной информации Киева, не раз уже писала "Газета.Ru".

По данным Минобороны России, российская авиация и ракетные подразделения нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований», - сообщили в военном ведомстве.

Серия ударов

Надо отметить, что это далеко не первый удар ВС РФ по объектам на территории Украины за последнее время. Вполне можно говорить о серии атак, которые (разумеется, до некоторой степени) уже начинают напоминать проведение воздушной операции новыми средствами нападения.

Оперативное построение средств воздушного нападения (СВН) ВС РФ (и высотно-временной график) от удара к удару отличается и, по всей видимости, включает несколько эшелонов.

Можно предположить, что в первом эшелоне обычно действуют оперативно-тактические баллистические ракеты. Во втором эшелоне - беспилотные летательные аппараты. В третьем эшелоне - крылатые ракеты морского и воздушного базирования с подводных лодок и надводных кораблей в Черном море и с бомбардировщиков Ту-95МС, запущенные над акваторией Каспийского моря соответственно.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Источник: Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Krivchikov

Все три эшелона (их количество от удара к удару может быть разным) делятся на ударные группы, группы огневого подавления средств ПВО противника, демонстративные группы, группы прикрытия от истребительной авиации Воздушных сил Украины.

Замыслом подобной воздушной операции, скорее всего, предусматривается нанесение ударов по объектам на территории Украины в несколько этапов. На первом этапе основными объектами ударов являются прежде всего элементы системы ПВО Украины, аэродромы базирования боевой авиации, командные пункты и пункты всех звеньев управления с целью дезорганизации управления войсками, узлы связи, а также создание благоприятных условий для последующих ударов средств воздушного нападения ВС РФ.

Целью последующих этапов является нанесение ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, складам боеприпасов и ГСМ, коммуникациям. И все перечисленное выше, судя по всему, в значительной степени в течение последнего времени удалось реализовать.

Почему не справилась ПВО Украины

Система ПВО Украины на данном этапе, несмотря на бодрые и оптимистические донесения генштаба ВСУ, с поставленными задачами откровенно не справилась. Это произошло по следующим причинам.

Возможности сил и средств радиотехнической разведки ВСУ обеспечивают сплошное радиолокационное поле над территорией страны с нижней границей, скорее всего, разве что в несколько километров. Маловысотное поле с нижней границей 60-100 метров, есть все основания полагать, не обеспечивается даже в районах наиболее важных объектов.

Малая глубина радиолокационного поля ПВО ВСУ в сочетании с существенными проблемами в обработке разведывательной информации приводят к существенному запаздыванию в выдаче данных целеуказания. Помимо всего прочего, специалистами отмечаются низкие возможности радиоэлектронных средств ПВО ВСУ по обнаружению оперативно-тактических и крылатых ракет.

Зенитное ракетное прикрытие даже важнейших объектов Украины малоэффективно из-за недостаточного боевого состава ЗРВ ПВО ВСУ. Крайне негативно на отражение ударов СВН ВС РФ оказывает недостаточное количество зенитных управляемых ракет на стартовых позициях дивизионов и батарей.

Есть все основания полагать, что интенсивность ударов средств воздушного нападения ВС РФ в ближайшее время будет только нарастать. И вполне возможно, что главный удар (ответ за налеты БЛА ВСУ на российские аэродромы Дальней авиации) еще впереди.

Основания так думать дает то обстоятельство, что несмотря на всю мощь и результативность предыдущих ударов ВС РФ по объектам на территории Украины, они имели все же недостаточный моральный эффект для широких народных масс в России. Поэтому вполне возможно, что требуемая изобретательность и инициатива у планировщиков подобных ударов будет еще проявлена в ближайшее время.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок