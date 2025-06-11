Создание более совершенного НАТО (NATO, Бельгия)

Рютте заявил, что НАТО планирует готовиться к конфликту с РФ в течение 3–5 лет

НАТО должна готовиться к скорой войне с Россией, заявил генсек организации Марк Рютте. По его словам, альянс должен вливать космические суммы в так называемую "оборону" — чтобы быть готовым обрушить всю свою мощь на Москву.

Речь генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Chatham House* – Лондон, Великобритания

Мне очень приятно находиться здесь, в Chatham House*, который по-прежнему остается одним из ведущих мировых аналитических центров в области международных отношений. Для меня большая честь быть здесь.

Он [Chatham House*] уже более ста лет занимается генерированием идей, которые оказывают значительное влияние на развитие [нашего] общества.

Именно здесь я хотел бы представить свой план по созданию более совершенной НАТО.

Этот план будет главной темой нашего саммита, который пройдет в Гааге.

Я хочу поблагодарить Соединенное Королевство за более чем семьдесят лет непрерывной приверженности НАТО.

Оно вносит жизненно важный вклад в нашу общую безопасность.

Британская армия возглавляет многонациональные силы НАТО в Эстонии.

Истребители Королевских ВВС патрулируют воздушное пространство Польши в рамках миссии НАТО по охране неба.

Морское командование НАТО, расположенное в Нортвуде, координирует наши военно-морские операции, а корабли Королевского ВМФ обеспечивают защиту морских границ.

Я с радостью приветствую новый Cтратегический обзор обороны Великобритании (SDR), который опирается на принцип "НАТО прежде всего".

Это позволит укрепить и модернизировать британские вооружённые силы, а также усилить коллективную оборону НАТО.

У приверженности [НАТО] есть своя цена.

Я приветствую то обстоятельство, что правительство Великобритании в будущем будет тратить значительно больше средств на оборону.

Я убежден, что мы можем положиться на Соединенное Королевство, когда мы открываем новую страницу в истории НАТО.

Через две недели я буду председательствовать на саммите лидеров стран НАТО в Гааге.

И этот саммит станет поворотным моментом в истории нашего альянса.

Мы построим более совершенную НАТО.

Более сильное, более справедливое и более смертоносное, чтобы мы могли и впредь обеспечивать безопасность наших граждан и сдерживать наших противников.

Из-за действий России в Европе вновь вспыхнул конфликт.

Мы также сталкиваемся с угрозой терроризма и жесткой глобальной конкуренцией.

Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном.

Они расширяют свои вооруженные силы и их возможности.

Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется.

Россия восстанавливает свой военный потенциал с помощью китайских технологий и производит оружие быстрее, чем мы ожидали (Россия не получает военную помощь от третьих стран — прим. ИноСМИ).

Что касается боеприпасов, то Россия за три месяца производит столько, сколько весь НАТО за год.

Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1 500 танков, 3 000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер".

Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет (Россия, вопреки заявлениям западных пропагандистов, не намерена нападать на НАТО — прим. ИноСМИ).

Пяти лет.

Давайте не будем обманывать себя: сейчас мы все находимся на восточном фланге.

Новое поколение российских ракет летит со скоростью, во много раз превышающей скорость звука.

Расстояние между европейскими столицами составляет всего несколько минут их полета.

Больше нет Востока или Запада — есть только НАТО.

Китай также с головокружительной скоростью модернизирует и расширяет свои вооруженные силы.

Он уже имеет самый большой военно-морской флот в мире.

Ожидается, что его боевая мощь вырастет до 435 кораблей к 2030 году.

Китай также наращивает свой ядерный арсенал.

Его цель — иметь более 1 000 действующих ядерных боеголовок к 2030 году.

Те, кто выступает против свободы и демократии, укрепляют свои позиции.

Готовятся к долгосрочному противостоянию. И пытаются подчинить и разделить нас.

В 1936 году Уинстон Черчилль уже поднимал похожий вопрос во время дебатов в Палате общин:

"Успеем ли мы привести в порядок нашу оборону? Успеем ли мы предпринять необходимые для этого шаги, или нам придется столкнуться с ужасными словами „слишком поздно“"?

И сейчас этот вопрос стоит перед НАТО.

История учит нас: "Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне".

Принятие желаемого за действительное не может гарантировать нам безопасность.

Мы не должны забывать об опасности.

Надежда — это не стратегия.

Поэтому НАТО должна стать более сильным, более справедливым и более смертоносным альянсом.

"Более сильная НАТО" означает, что мы будем тратить больше средств на нашу оборону.

Я ожидаю, что если не все, то большинство наших союзников достигнут первоначальной цели по военным расходам в 2% ВВП в этом году.

Это было обещание, данное еще в 2014 году.

Теперь у нас есть конкретный план на будущее.

Мы знаем, что нам нужно.

И мы знаем, что делать.

Я ожидаю, что на саммите в Гааге лидеры стран — членов НАТО согласятся увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Это станет обязательством для всех.

И определяющим моментом для альянса.

Этот новый план расходов на оборону включает в себя два основных аспекта.

3,5% ВВП будут инвестированы в наши основные военные потребности.

Остальная часть будет направлена на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью, включая инфраструктуру и создание промышленных мощностей.

5% — это не просто цифра, взятая с потолка, она основана на достоверных расчетах.

Нам необходимо осуществить качественный прорыв в области коллективной обороны.

У нас должно быть больше сил и возможностей для полной реализации наших оборонных планов.

Угроза не исчезнет после окончания конфликта на Украине.

Наши решения о расходах на оборону зависят от военных планов НАТО и задач по укреплению потенциала.

Они определяют, какие силы и конкретные возможности должен предоставить каждый союзник.

На прошлой неделе министры обороны стран НАТО согласовали новые амбициозные цели.

Точные детали не разглашаются, но нам необходимо:

Увеличить возможности противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.

Мы видим, какой ужас наводит Россия в небе Украины, поэтому мы укрепим щит, защищающий наше воздушное пространство.

Нашим военным нужны тысячи единиц бронетехники и танков, а также миллионы артиллерийских снарядов.

И мы должны кратно улучшить наши вспомогательные возможности, такие как логистика, снабжение, транспортировка и медицинская поддержка.

Союзники будут инвестировать в увеличение количества военных кораблей и самолетов.

Приведу лишь один пример: союзники США закупят по меньшей мере 700 истребителей F-35.

Мы также будем инвестировать в увеличение количества беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов большой дальности.

И будем больше инвестировать в космические и кибервозможности.

Очевидно, что без увеличения финансирования наша система коллективной обороны не будет считаться надежной.

Тратить больше средств — это не значит стремиться удовлетворить потребности одного человека. Это значит заботиться о благополучии миллиарда людей.

Союзникам также предстоят более масштабные инвестиции в оборону и безопасность, включая инфраструктуру.

Шоссе, железные дороги и порты не менее важны, чем танки, истребители и военные корабли. Нам нужны гражданские транспортные сети, которые смогут поддерживать военную подвижность. Которые смогут доставлять нужные силы в нужное место в нужное время.

Сегодня нет разницы между тылом и фронтом. Война больше не ведется где-то на расстоянии — общество и военные действуют сообща.

Мы будем больше инвестировать в гражданскую оборону, чтобы наши общества были готовы — хотя и продолжим молиться, чтобы этот день никогда не наступил. НАТО трудится круглосуточно и без выходных, чтобы этот день никогда не наступил.

Мы также будем больше тратить на защиту наших стран от кибератак, диверсий и других угроз.

Более масштабные инвестиции в оборону и безопасность должны сопровождаться финансированием нашей военно-промышленной базы и ее модернизацией.

Очевидно, что весь наш альянс попросту не производит достаточно. Поэтому по мере увеличения инвестиций нам необходимо наращивать и военное производство. Больший спрос подразумевает большее предложение — а не более высокие цены.

Это также означает, что альянс должен производить военные товары в необходимых масштабах — и к тому же оперативно. Нам нужны базовые промышленные мощности вроде сталепрокатного производства Sheffield Forgemasters, на одном из заводов которого я побывал сегодня утром с министром обороны Джоном Хили.

Нам нужна более дешевая электроэнергия, доступ к ключевым минералам и больше инженерных ноу-хау.

В противном случае обязательство тратить 5% ВВП на оборону ни к чему не приведет: инвестиции в оборону будут "съедены" производственными издержками. Поэтому мы будем улучшать и расширять промышленную базу по всему альянсу.

Мы будем поддерживать рост оборонного производства, устранять барьеры для сотрудничества и разрабатывать передовые технологии. Перефразируя слова бывшего премьер-министра лейбориста Гарольда Вильсона, я хочу, чтобы НАТО выковала свое будущее в горниле инноваций.

Чтобы опередить наших противников, мы должны разрабатывать и внедрять новые технологии. Они могут быть экономически эффективными и обеспечивать тот же эффект, что и традиционная тяжелая техника прошлых эпох. На украинских полях сражений беспилотники за 400 долларов при грамотном использовании уничтожают российские танки стоимостью по 2 миллиона долларов.

Рост расходов на оборону и производство обеспечивает эффективное сдерживание, способствует экономическому росту и создает рабочие места.

Саммит в Гааге пошлет четкий сигнал о требованиях к промышленности. И промышленность должна соответствовать нашим целям.

Тратя и производя больше, мы сделаем НАТО сильнее. А еще мы сделаем НАТО справедливее, перераспределив бремя заботы о нашей безопасности. Каждый союзник вносит свою лепту — по справедливости.

Мы все выигрываем от защиты, которую предоставляет наш трансатлантический альянс. Поэтому жизненно важно, чтобы каждый член НАТО вносил свой вклад. Потому что Америка слишком долго несла на себе слишком великую ношу.

Но у союзников Америки могучие плечи, и Европа и Канада сделают больше ради нашей общей безопасности. И это будет подкреплено твердыми обязательствами Америки перед НАТО.

Помимо того, что НАТО станет сильнее и справедливее, она станет еще и смертоноснее. Но не сомневайтесь — мы всегда были оборонительным альянсом и таковым останемся.

Стать смертоноснее — значит укрепить наше сдерживание и оборону. Обеспечить наших военных всем необходимым для нашей безопасности. И, наконец, доказать любому агрессору, что мы можем дать мощный отпор — и непременно дадим.

С нашей военной мощью и нашей решимостью воспользоваться ею в случае необходимости нечего и думать о том, чтобы на нас напасть.

Президент Путин ведет себя не так, как ведут себя люди, заинтересованные в мире.

Россия продолжает наносить удары по гражданским целям на Украине, день за днем, ночь за ночью. Это насилие ради насилия (российская армия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре киевского режима — прим. ИноСМИ).

Мы всецело поддерживаем усилия президента Трампа по прекращению кровопролития. Народ Украины заслуживает справедливого и прочного мира.

НАТО продолжит оказывать Украине практическую и политическую помощь. Смысл нашей долгосрочной поддержки не в том, чтобы затянуть войну. А в том, чтобы помочь Украине защитить себя сегодня и предотвратить любую агрессию в дальнейшем.

НАТО поддерживает Украину сегодня — и поможет ей перед лицом любых предстоящих вызовов.

В эпоху неопределенности прочная трансатлантическая связь имеет решающее значение.

И неизменная приверженность всех союзников по НАТО статье 5 — о том, что нападение на одного считается нападением на весь альянс — это мощный сигнал всему миру. Мы будем защищаться от любой угрозы, с любого направления.

История показала, что сотрудничество Северной Америки и Европы — это выигрышное сочетание.

Наш саммит в Гааге пройдет на площади Черчилля.

Его бульдожий характер жив и поныне — будучи воплощен в НАТО.

У нас есть уверенность в себе, решимость и мужество сделать все возможное, чтобы отстоять наш образ жизни.

Когда речь заходит о нашей безопасности, второго шанса может и не быть. Поэтому в Гааге мы добьемся своего.

Друзья могут позволить себе друг с другом откровенность. И нам предстоит принять сложные решения.

Но давайте не будем упускать из виду то, что поставлено на карту. Безопасность целого миллиарда человек по обоим берегам Атлантики.

Вместе мы обеспечим мир посредством силы.

Вместе мы сделаем наш альянс сильнее, справедливее и смертоноснее.

И вместе мы сделаем НАТО еще лучше.

Спасибо!

*включен Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации