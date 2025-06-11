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ТАСС

Глава Пентагона: Трамп привержен миру

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Министр обороны США Пит Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo/ Rod Lamkey, Jr.

Пит Хегсет отметил, что президент США выступает за прекращение кровопролития на Украине

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп привержен содействию урегулированию конфликта на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ответ на призыв укреплять связи, в том числе в военной сфере, между Вашингтоном и Киевом.

"Нынешний президент привержен миру. Он привержен тому, чтобы остановить кровопролитие", - сказал глава американского военного ведомства, комментируя на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США адресованный администрации Трампа призыв одной из законодательниц "не отворачиваться" от Киева, помогать ему в боевых действиях. "Нынешняя администрация привержена миру, прекращению кровопролития <...>", - повторил Хегсет.

Вместе с тем министр отрицательно ответил на вопрос о том, следует ли его высказывания понимать так, что он, по сути, бросает Украину на произвол судьбы. Хегсет также подтвердил, что не посещал Украину. Он не сигнализировал о намерении нанести такой визит. 

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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