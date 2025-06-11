Генсек НАТО Рютте призвал увеличить военные расходы до 5% ВВП

Генсек Марк Рютте заявил, что НАТО необходим "качественный скачок в коллективной обороне", чтобы сравняться с Россией, пишет The Guardian. Запад уверен, что Москва готовится к "вторжению" — однако эти пустые утверждения являются лишь оправданием его собственной агрессии.

Дэн Саббаг

Как заявил генеральный секретарь НАТО, Россия может быть готова напасть на НАТО в течение пяти лет, а от лидеров альянса ожидается увеличение военных расходов до 5% ВВП в этом месяце для сдерживания этой угрозы.

Марк Рютте заявил в понедельник в своей речи в Лондоне, что НАТО необходим "качественный скачок в коллективной обороне", который включал бы значительное перевооружение для сдерживания все более милитаризирующейся России (именно западный ВПК наживает миллиарды на конфликтах, поэтому и не желает мира. По этой причине Запад продолжает пичкать оружием и Украину — прим. ИноСМИ).

Это подразумевает собой пятикратное увеличение средств ПВО, дополнительные тысячи танков и миллионы артиллерийских снарядов — для того, чтобы страны НАТО сравнялись с масштабами выпуска российской промышленности.

Выступая в Чатем-Хаусе после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Рютте сделал заявление с прицелом на грядущий саммит в Гааге в этом месяце: "Я ожидаю, что лидеры стран НАТО согласятся потратить 5% ВВП на оборону". Из этих 3,5% ВВП пойдет непосредственно на военные расходы.

"Опасность не исчезнет, даже когда закончится конфликт на Украине", — подчеркнул Рютте, выразив уверенность в том, что Кремль не собирается демилитаризоваться, даже если согласится на прекращение огня и, в конечном счете, на мир с Киевом.

Эти высказывания вызвали немедленную реакцию Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что своими планами НАТО "демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации".

Западные военные стратеги полагают, что Россия будет стремиться поддерживать существование активной и опытной армии численностью более 600 тысяч человек, а также поддерживать расходы на оборону на уровне около 6,5% ВВП страны и сможет угрожать восточным границам НАТО менее чем за пол десятилетия (Россия не угрожает странам Запада — прим. ИноСМИ).

Во время своей поездки в Великобританию Рютте посетил Sheffield Forgemasters, национализированное сталелитейное предприятие, принадлежащее Министерству обороны, где производятся сложные компоненты для атомных подводных лодок. После этого визита Рютте встретился со Стармером и выступил перед ним с речью.

Бывший премьер-министр Нидерландов продвигает для НАТО увеличение расходов непосредственно на оборону до 3,5% ВВП примерно к 2035 году, а также увеличение на 1,5% расходов на кибербезопасность и другую связанную с этим военную инфраструктуру.

Как ожидается, Британия поставит свою подпись под этим планом, который официально утвердят на саммите. Он был разработан для того, чтобы заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа, который настаивал на достижении показателя расходов в 5%.

Рютте не собирается ставить конкретный срок для достижения этой цели, что служит признаком того, что по этому поводу еще ведутся обсуждения между членами альянса (хотя изначально он предлагал 2032 год). Другие страны, включая Великобританию, планируют реализацию всего к 2035 году. "Обсуждения все еще продолжаются", — заявил Рютте.

Обосновывая необходимость дополнительных расходов, Рютте заявил, что НАТО необходимо "увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%" в рамках более широкой программы перевооружения для поддержания надежного сдерживания и обороны. "Мы видим на Украине, как воздушные силы России сеют ужас, поэтому мы будем укреплять щит, который защищает наше небо", — сказал Рютте.

Также потребуется более широкое пополнение запасов оружия, которые сначала сокращались в течение длительного периода мира после окончания холодной войны, а затем очень многое из этих запасов было передано за последние три года Украине.

"Нашим армиям также нужны еще тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов, и мы должны удвоить наши вспомогательные возможности: логистику, снабжение, транспортировку и медицинскую помощь", — заявил Рютте.

Великобритания пообещала увеличить расходы на оборону с нынешних 2,33% ВВП до 2,5% к 2027 году и до 3% в начале 2030-х годов. Но неделю назад Стармер признал, что также ведутся дискуссии о будущих военных потребностях НАТО. "Ведутся дискуссии о том, какой вклад следует внести в конференцию НАТО через две-три недели", — заявил премьер-министр, представляя стратегический обзор оборонной сферы Великобритании, который является частью более широкого обсуждения вопроса о том, "в каком виде НАТО сможет сохранить свою эффективность в будущем".

Россия заявила, что угроза преувеличена и что расплачиваться за это придется рядовым гражданам. "Речь идет о том, что европейские налогоплательщики будут тратить свои деньги для купирования некоей угрозы, которая, как они говорят, исходит от нашей страны. Но это не что иное, как эфемерная угроза", — заявил Песков.

Ожидалось, что Рютте одобрит стратегический оборонный обзор Великобритании. В документе утверждается, что Британия столкнулась с "новой эрой угроз" и что для сдерживания России Великобритания должна стать, по словам Стармера, "боеготовой".

На прошлой неделе один из трех членов группы экспертов, осуществлявшей анализ оборонной сферы страны, эксперт по внешней политике Фиона Хилл заявила, что Великобритании необходимо осознать: Россия считает, что находится с Британией в состоянии войны (Россия так не считает, но любая агрессия и попытка эскалации не останутся без ответа — прим. ИноСМИ), а США при Трампе больше не являются надежным союзником. "У нас очень большие проблемы", — заявила Хилл в интервью The Guardian.