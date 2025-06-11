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Военное обозрение

Army Recognition: Новая украинская баллистическая ракета угрожает российскому тылу и снижает зависимость Киева от западных вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

На минувшей неделе Украина представила новую баллистическую ракету отечественной разработки, способную наносить разрушительные удары по целям на расстоянии несколько сот километров, что может значительно усилить военные позиции страны, пишет издание Army Recognition.

По словам директора украинского Центра исследований армии Валентина Бадрака, выход ракеты в серийное производство сигнализирует о намерении Украины формировать поле боя на своих условиях.

Издание указывает на то, что новая баллистическая ракета Украины, очевидно, это ракета Hrim-2 (Гром-2), разработанная КБ «Южное» и изготовленная «Южмашем» в Днепропетровске. Ракета может похвастаться дальностью до 300 километров в зависимости от конфигурации и несет обычную боеголовку до 400 килограммов, что в несколько раз превышает полезную нагрузку некоторых западных аналогов.

Вооружение можно устанавливать на мобильной платформе, что позволить быстро его развернуть и скрыть. Его целью могут стать российские командные пункты и тыловая логистика, говорят авторы Army Recognition.

В Киеве же утверждают, что ВСУ в мае этого года удалось якобы успешно применить это оружие против российских военных.

Отмечается, что серийное производство Hrim-2 снизит зависимость Киева от западных поставок.

Попытки создать подобные баллистические ракеты буксовали на Украине долгие годы, и то, что сейчас это удалось якобы сделать, может быть лишь маскировкой тех же западных поставок дальнобойного оружия.

А так как ракеты якобы украинские, то и при применении их вглубь территории России западные страны будут как бы ни при чём.

Источник изображения: topwar.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
КБ "Южное"
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