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Согласно опросу, большинство россиян больше не считают США врагом России (Newsweek, США)

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Newsweek: большинство россиян больше не считают США врагом России

Большинство жителей России уже не считают Соединенные Штаты врагом своей страны, пишет Newsweek со ссылкой на данные опроса. Отмечается, что отношение россиян к США продолжает улучшаться на фоне внешнеполитических инициатив администрации Трампа.

Брендан Коул

Как показали данные опроса, доля россиян, считающих США наиболее враждебной страной по отношению к России, за последний год сократилась почти вдвое.

По данным опроса, проведенного независимым "Левада-центром"*, 40% респондентов согласились с тем, что США являются главным врагом России, по сравнению с 76% в 2024 году. <…>

Почему это важно

Россия преподносит свой конфликт с Украиной как прокси-войну с Западом, регулярно выступая с угрозами в адрес союзников Киева.

Однако опрос "Левада-центра"* показывает, что большинство россиян не разделяют антипатию к США, что может стать фоном для оттепели в отношениях между двумя странами во время президентского срока Дональда Трампа.

Что нужно знать

В ходе опроса, проведенного "Левада-центром"* с 22 по 28 мая, 1613 взрослых россиян рассказали о своем отношении к различным странам, погрешность исследования составляет не более 3,4 %.

Доля респондентов, назвавших США самой враждебной страной по отношению к России, составила 40% по сравнению с 76% в 2024 году.

В результате США впервые за два десятилетия опустились с первого на четвертое место в списке враждебных стран, уступив Германии (55%), Великобритании (49%) и Украине (43%), конфликт с которой продолжается с 2022 года.

"Левада-центр"* отметил, что отношение к США продолжает улучшаться на фоне миротворческих усилий администрации Трампа.

По данным опроса, более трети респондентов (37%) положительно относятся к США, что на 21 процентный пункт больше, чем в сентябре 2024 года. Менее половины (47%) относятся к США отрицательно, что на 25 процентных пунктов меньше за тот же период времени.

По данным опроса, наиболее позитивно к США относятся люди моложе 24 лет (49%), москвичи (42%) и те, кто побывал в других европейских странах.

Наиболее негативно к Соединенным Штатам относятся респонденты в возрасте 40–54 лет (52%) и те, кто никогда не был в европейских странах (49%).

В то же время респонденты назвали Белоруссию (80%), Китай (64%), Казахстан (36%), Индию (32%) и Северную Корею (30%) "ближайшими друзьями и союзниками" России.

<…>

Что об этом говорят

"Левада-центр"*: "Самыми враждебными [опрошенные назвали] Германию, Великобританию, Украину, США и Польшу; США впервые за 20 лет измерений опустились в этом списке с первого места на четвертое". <…>

Комментарии читателей Newsweek

Killiano

У русских и остального мира проблемы не с американцами, а с глубинным государством и теми, кто его контролирует.

HHvictor

"…впервые за два десятилетия опустились с первого на четвертое место в списке враждебных стран, уступив Германии (55%)…" Проблема не в немецком народе, а в его руководстве — или отсутствии руководства — и в отсутствии демократии…

Это не Россия пыталась запретить немецкую партию АдГ. Только под давлением США АдГ осталась в избирательной гонке. Кстати, они заняли второе место... Это не Россия ДВАЖДЫ отменяла результат на выборах румынского кандидата в президенты после того, как было признано, что он честно выиграл гонку... любой еврокандидат, который не заявляет открыто о своей лояльности ЕС и НАТО, получит отмену своей партии или результатов выборов. Вот что считается демократией в Европе.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

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