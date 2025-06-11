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России предложили амбициозную цель в космосе

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Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com.

Эксперт Мацук: России нужно отправить миссию к похожей на Землю экзопланете

России нужна амбициозная цель, которая заключается не в достижении Марса, а в отправке миссии на одну из похожих на Землю экзопланет. С таким предложением на панельной дискуссии «Русский космос. Гонка за Марс», прошедшей на «Форуме будущего 2050», выступил председатель совета директоров корпорации «Новый космос» Дмитрий Мацук. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, планы американского бизнесмена Илона Маска по колонизации Марса являются этапом на пути к освоению Солнечной системы и выхода за ее пределы. «Для Русского космоса можно поставить другую идею — не гонку за Марс, в которой точно надо быть, а поставить визионерскую цель — достичь одной из тысяч обнаруженных экзопланет, которые максимально похожи на Землю», — заявил Мацук.

В мае глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания отправит роботов-гуманоидов Tesla Optimus на Марс в 2026 году.

В том же месяце генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов отметил, что девятые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship показывают сложность отправки тяжелых грузов к Марсу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Tesla
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
1 комментарий
№1
11.06.2025 10:56
Вот пусть Дмитрий Мацук на свои деньги и отправляет.
0
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