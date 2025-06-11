Итальянские ВМС задумались о постройке атомного авианосца

Командование итальянского флота изучает вариант с разработкой атомного авианосца в рамках долгосрочного плана, рассчитанного до 2040 года. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на начальника штаба ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино.

По словам Кредендино, все будущие итальянские военно-морские платформы будут спроектированы с возможностью размещения различных типов беспилотных систем. Проект авианосца остается на этапе концептуальной и технико-экономической оценки и развивается параллельно с разработками в области ядерной энергетики для ВМС и модернизации промышленности. В частности, речь идет о программах Minerva и Nuclitalia.

Авианосец "Кавур", ВМС Италии Italian Navy

В рамках программы Minerva, официально запущенной в 2023 году Управлением военно-морских вооружений Минобороны Италии, изучаются возможности применения ядерной энергии на передовых военно-морских кораблях. Первый этап программы включает технико-экономическое обоснование интеграции военно-морских ядерных реакторов следующего поколения. На втором этапе запланировано концептуальное проектирование боевого корабля с ядерной силовой установкой. Третий этап предполагает сравнительную оценку между существующим кораблем с традиционной энергетической установкой и аналогичным кораблем на основе ядерного реактора.

Генподрядчиком по проекту выступает компания Fincantieri, которая сотрудничает с рядом других итальянских компаний – Cetena, Ansaldo Nucleare и Rina Services, а также с Университетом Генуи.

Как отметил Адмирал Кредендино, первоначальные исследования по программе Minerva сосредоточены на подводных лодках и эсминцах, в то время как возможность создания атомного авианосца не исключается и остается на стадии оценки для более долгосрочной реализации.

Программа Nuclitalia, запущенная в мае 2025 года, с участием Enel, Ansaldo Energia и Leonardo, направлена на оценку передовых ядерных технологий как для гражданского, так и для военного применения с акцентом на малых модульных реакторах, охлаждаемых водой.

Интерес итальянского флота к ядерной энергетике имеет исторические корни. В 1959 году адмирал Эрнесто Джуриати предложил построить ударные атомные подлодки. Гульельмо Маркони спроектировал 3400-тонную субмарину, использующую 30-мегаваттный реактор, который собирались создать на базе американских аналогов.

Разработку реактора поручили CAMEN, межведомственному центру, созданному в 1962 году для военных ядерных приложений. Однако проект забросили после 1963 года, когда Соединенные Штаты прекратили техническое сотрудничество. Официально решение оправдывали законодательным запретом на экспорт военных ядерных технологий. Реальными мотивами стали стратегические ограничения НАТО после Карибского кризиса и политические опасения по поводу Итальянской коммунистической партии.

Последующая попытка получить технологическую помощь от франции также провалилась. Хотя киль подлодки уже заложили, программу закрыли.

В настоящее время итальянский флот эксплуатирует авианосец "Кавур", введенный в строй в 2009 году, и универсальный десантный корабль (вертолетоносец) "Триесте", переданный в эксплуатацию в конце 2024 года. При этом "Триесте" сконфигурирован для возможного размещения истребителей пятого поколения F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.