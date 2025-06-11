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ЦАМТО

СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150

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TRV-150 (Tactical Resupply Vehicle-150)
TRV-150 (Tactical Resupply Vehicle-150).
Источник изображения: U.S. Army photo by Sgt. Alison Strout

ЦАМТО, 10 июня. В США проведена оценка возможностей применения тяжелого беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки (ВВП) TRV-150 (Tactical Resupply Vehicle-150).

Оценка БЛА проведена 1-м командованием снабжения на ТВД совместно с Институтом гражданско-военных инноваций (Civil-Military Innovation Institute – CMI2) и командованием развития боевых возможностей СВ США (DEVCOM) во время учений Driving Innovation and Realistic Training (DIRT).

БЛА снабжения TRV-150 позволяет транспортировать до 68 кг полезной нагрузки и обеспечивает возможность снабжения подразделений тактического звена в боевых условиях. Управление аппаратом осуществляется вне зоны поражения, что снижает риски для военнослужащих подразделений материального обеспечения.

Как заявил оператор БЛА из 1836-й транспортной роты М.Мазариего, БЛА способен выполнять полеты на большие расстояния, оперативно доставляя необходимые средства.

В течение двухнедельного периода обучения военнослужащие из зоны ответственности Центрального командования США (CENTCOM) при содействии специалистов CMI2 проходили подготовку сборке, эксплуатации и координации полетов тяжелых БЛА. Эти занятия позволяют подготовить личный состав к действиям в динамичных условиях поля боя, повысив его возможности за счет использования инновационных беспилотных технологий.

Обучение завершилось упражнением, в ходе которого операторы разрабатывали траектории полета БЛА и выполняли сброс грузов с воздуха в различных сценариях. В одном из сценариев TRV-150 доставил оборудование для ремонта поврежденного бронеавтомобиля HUMVEE.

Как сообщал ЦАМТО, разработанный компанией Malloy Aeronautics (в 2024 году приобретена BAE Systems) аппарат T-150/TRV-150 представляет собой тяжелый БЛА ВВП, позволяющий транспортировать полезную нагрузку массой до 68 кг и выполнять полеты на расстояние до 45 км (дальность полета зависит от груза). БЛА выполнен в виде квадрокоптера с раскладными балками. Груз размещается под фюзеляжем. Крейсерская скорость полета БЛА – 108 км/ч, продолжительность полета – 36 мин. Полет может осуществляться по маршруту с заданными точками или в режиме ручного управления.

Как показывает опыт конфликта на Украине, тяжелые БЛА типа "Баба-Яга" могут применяться в любое время суток и сложных метеоусловиях для снабжения подразделений в боевой обстановке, транспортировки средств РЭБ, сброса различных боеприпасов на противника и решения других задач.

Участвующий в мероприятиях СВ США Институт гражданско-военных инноваций, согласно открытым источникам, был создан около 10 лет назад потомками одного из сбежавших в США соратников С.Бандеры, являвшегося лидером бандеровского подполья. В настоящее время учреждение осуществляет деятельность по исследованию возможностей использования инновационных технологий в оборонной сфере в интересах МО, СВ, ВМС и Национальной гвардии США.

В распоряжении института для проведения испытаний новых технологий имеется полигон площадью более 1200 га в Западной Вирджинии. По имеющимся данным, результаты разработок в сфере БЛА, радиосвязи и противодействия беспилотным летательным аппаратам также передаются ВС Украины.

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Страны
США
Украина
Продукция
sm-3
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
Военные учения
1 комментарий
№1
11.06.2025 02:56
Так и до пересмотра подрядчиков дойдёт.
0
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