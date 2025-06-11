Россия за сутки атаковала Украину сотнями дронов «Герань-2». На что способны эти беспилотники и почему их так трудно сбить?

ВС РФ запустили более 400 дронов-камикадзе «Герань-2» по объектам на Украине

Во вторник, 10 июня, Вооруженные силы (ВС) России запустили 479 дронов-камикадзе «Герань-2», которые поразили различные объекты в нескольких регионах Украины. В частности, считается, что в Киеве был поражен цех завода «Артем», который производил ракеты класса «воздух-воздух». Также в украинской столице были перебои с электричеством.

Герань-2. Источник: Serhii Smolientsev / Reuters

Эффективные и относительно недорогие средства поражения позволяют совершать массированные удары, которые не только повышают вероятность поражения целей, но и истощают арсеналы систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Герань-2» несет боевую часть весом 50 килограммов

Дрон-камикадзе «Герань-2» построен по аэродинамической схеме «бесхвостка». Длина аппарата составляет около трех метров, а размах треугольного крыла — более двух метров. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью 50 лошадиных сил, который обеспечивает крейсерскую скорость 150-170 километров в час.

Изначально «Герани-2» оснащали боевой частью (БЧ) весом 50 килограммов. Аппараты несли осколочно-фугасные зажигательные и термобарические БЧ. По различным оценкам, дальность «Герани» составляет от сотен до двух тысяч километров. Эти аппараты поражают цели в самых отдаленных регионах Украины.

«Герани-2» регулярно модернизируют

«Герани» используют в ходе специальной военной операции (СВО) с 2022 года. При этом аппараты регулярно модернизируют. В частности, беспилотники начали оснащать 90-килограммовой кумулятивно-осколочно-фугасной зажигательной боевой частью (КОФЗБЧ). Изделие оснащают поясом из готовых поражающих элементов, которые могут нанести дополнительный ущерб при ударах по чувствительным объектам.

90 килограммов масса боевой части «Герани-2» после модернизации

Также дроны получили обновленную электронику, которая позволяет аппарату работать даже в условиях воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Летные качества «Герани» улучшились после доработки двигателя и планера.

Тактику применения «Гераней-2» изменили

В конце апреля стало известно об изменении тактики применения «Гераней». Изначально дроны с необычным звуком приняли за модификацию с реактивным двигателем, однако позже выяснилось, что это связано с особенностями применения обычной «Герани».

Раньше аппараты двигались к цели на малой высоте. Теперь дроны проходят большую часть маршрута на высотах 2000-2500 метров, где формируются группы «Гераней» для одновременных атак. При заходе на цель аппарат пикирует с большой высоты со скоростью около 400 километров в час, издавая необычный звук. Такая тактика снижает вероятность поражения «Гераней-2» пулеметами и зенитными пушками.

С дронами-камикадзе «Герань-2» сложно бороться

Тихоходные «Герани» — это непростая цель для многих зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Более того, малая высота делала их «невидимыми» для многих систем. Поэтому Киев начал применять мобильные группы ПВО, вооруженные пулеметами с прожекторами на пикапах. Также на Украине использовали зенитные самоходные установки Gepard, оснащенные автоматическими пушками калибра 35 миллиметров.

Специально для борьбы с дронами-камикадзе Вашингтон поставил Киеву комплексы VAMPIRE, состоящие из обзорно-локационной станции, системы управления огнем и пусковой установки с управляемыми ракетами Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) калибра 70 миллиметров. Эти ракеты считаются «дешевым» средством поражения, которое позволяет не тратить дорогостоящие зенитные ракеты. Однако стоит учитывать, что массовое применение дронов-камикадзе может быстро опустошить арсеналы любых ракет.

В ходе СВО используют «Пародии», которые имитируют «Герани»

Вместе с «Геранями» в ходе массированных атак запускают дроны-приманки, которые позволяют отвлекать и перегружать силы ПВО. В 2024 году стало известно о запусках дронов «Пародия», оснащенных линзами Люнеберга, которые обладают большой эффективной площадью рассеяния. Это позволяет им имитировать большие объекты на радарах.

При этом внешне «Пародии» отличаются от «Гераней-2». Использование приманок приводит к рассеиванию мобильных групп ПВО и дополнительному расходу зенитных ракет.

В 2025 году «Герани» впервые показали на параде Победы

Дроны-камикадзе «Герань-2» впервые показали на параде Победы в Москве в 2025 году. Аппараты были установлены в пусковых установках в кузовах грузовиков КамАЗ-6350.

Помимо этого, на параде продемонстрировали разведывательные беспилотники «Орлан» и аппараты из состава комплекса «Ланцет» — разведчики, а также дроны-камикадзе «Изделие-51» и «Изделие-53». Все эти беспилотники активно применяют в ходе СВО.