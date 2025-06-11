"Белгород": российская АПЛ, вооруженная "ядерным дроном" (19FortyFive, США)

19FortyFive: у Запада нет ничего подобного АПЛ "Белгород" с ядерными дронами

Российская АПЛ “Белгород” — одна из крупнейших в мире — может выполнять сразу две задачи, пишет 19FortyFive. В дополнение к секретным научным возможностям этой лодки на ее борту имеется надежный набор ядерных боеприпасов. Эту субмарину боится весь мир.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)

Подводная лодка “Белгород” ВМФ России: ядерное сдерживание или тайный шпионаж?

Атомная подводная лодка “Белгород” ВМФ России оснащена меньшей беспилотной подводной лодкой для специализированных подводных операций. При этом “Белгород” входит в силы подводного ядерного сдерживания Москвы благодаря арсеналу торпед “Посейдон” с ядерной боеголовкой.

“Белгород”: что нужно знать об этой подводной лодке?

К-329 “Белгород” — одна из крупнейших подводных лодок в мире, уступая по размерам лишь подводным лодкам проекта 941 “Акула” (по классификации НАТО: Typhoon или “Тайфун”) еще советской эпохи. “Белгород” даже больше крупнейших ПЛАРБ класса “Огайо” ВМС США. Лодка оснащена как ядерным оружием, так и ядерной энергетической установкой. “Белгород” занимает уникальную нишу в составе российского флота и по праву произвел фурор несколько лет назад, сойдя со стапеля.

““Белгород” — одна из самых слабо изученных подводных лодок современности. Она была спущена на воду в апреле 2019 года и начала морские испытания 25 июня 2021 года”, — писал в то время военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон.

“Она будет нести стратегическое ядерное оружие “Посейдон”, а также выполнять секретные боевые задачи на морском дне. В этой роли ее будет эксплуатировать Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ). Однако один из ключевых вопросов — эта какая из двух ролей получит приоритет”, — рассуждает он.

Тайные операции

В отличие от подавляющего большинства подводных лодок современности, К-329 “Белгород” может выполнять задачи двух совершенно разных типов, причем одна из них в принципе не связана с боевыми действиями. По сути, “Белгород” может, по сути, выступать в качестве плавучей базы для более компактного судна, тоже атомного.

Одно из преимуществ этой миниатюрной автономной подлодки — возможность глубокого погружения для выполнения задач на больших глубинах. Помимо установки мин, малые подводные лодки также могут проводить разного рода манипуляции с подводными морскими кабелями, по которым проходит цифровой информационный трафик.

“Подводная лодка “Белгород” открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана”, — говорится в заявлении главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

При этом отмечается, что К-329 “Белгород” предназначена для “решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использована как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов”.

Но в дополнение к секретным научным возможностям “Белгорода” на борту также имеется надежный набор ядерных боеприпасов — для решения задач ядерного сдерживания.

Ядерное сдерживание

При этом “Белгород” был и остается боевой подлодкой и может запускать ядерные торпеды. Лодка может нести шесть торпед “Посейдон” с ядерными боеголовками. Считается, что семейство “Посейдон” подходит для поражения нескольких типов целей: от американских авианосных ударных групп до прибрежных городов.

Торпеды “Посейдон” не только оснащены ядерными боеголовками, но и работают на ядерном топливе, благодаря чему имеют практически неограниченную дальность, а также, предположительно, очень высокую максимальную скорость, превосходя практически все надводные суда и подводные лодки.

Ранее предполагалось, что по завершении испытаний и после ввода в эксплуатацию “Белгород” будет нести службу в Тихом океане.

“По предварительной информации, АПЛ “Белгород” после передачи заказчику будет нести службу на Тихом океане, при этом, однако, будет способна решать задачи в любой точке Мирового океана”, — сообщил источник, близкий ВМФ России.

Более ранние сообщения — особенно предшествовавшие российской спецоперации на Украине — также намекали на то, что Россия стремится упрочить позиции в Арктике и поддержать свою ставку в большой игре, постепенно разворачивающейся в далеких северных широтах. Однако, учитывая приоритет нынешнего конфликта на Украине, эта миссия “Белгорода” может отойти на второй план.

Что будет дальше?

Учитывая глубоко секретный характер “Белгорода”, многое о подлодке наверняка так и останется неизвестным. Несмотря на это, ей отводится уникальная роль в российском флоте как одному из самых передовых средств в арсенале Кремля для выполнения особых заданий.

В настоящее время внимание России сосредоточено на достижении более-менее успешного урегулирования украинского конфликта — на первый взгляд в ущерб “Белгороду”. Но, памятуя о нашумевших инцидентах с перерезанием кабелей в Балтийском море в этом году и прошлом, можно допустить что для “Белгорода” вполне найдется подобающая тайная подводная миссия. Время покажет.

Калеб Ларсон — американский журналист, живет в Берлине. Работает на стыке конфликтологии и обществоведения, уделяя особое внимание американской внешней политике и европейской безопасности. Автор репортажей о Германии, России и США. С некоторых пор освещает конфликт на Украине с упором на сдвиг линий фронта войны в Донбассе и гражданские и гуманитарные потери. Бывший военный репортер Politico.