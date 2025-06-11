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Военное обозрение

На авиабазе в Финляндии планируют разместить разведывательные БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix

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Источник изображения: topwar.ru

До конца текущего месяца на авиабазе в Финляндии планируется разместить разведывательные беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил (ВВС) страны.

В сообщении, размещенном на официальном интернет-портале ведомства, отмечается, что разведывательные беспилотники будут доставлены в Финляндию в рамках проведения масштабных учений Atlantic Trident 25. RQ-4D Phoenix в течение нескольких недель будут дислоцироваться на авиабазе «Сатакунта» в Пирккале. Количество машин этого типа, а также продолжительность их дислокации в Финляндии не уточняется.

В рамках учений Atlantic Trident 25 ВС Финляндии будут плотно взаимодействовать с армиями США, Великобритании и Франции. Помимо финских истребителей F/A-18 Hornet, в учениях будут задействованы истребители F-35A Lightning II и F-15E Strike Eagle и американские самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker.

RQ-4D Phoenix представляют собой дальнейшее развитие БПЛА RQ-4B Global Hawk модификации Block 40. Данная модификация беспилотников является ключевым элементом новой системы наблюдения НАТО за наземной обстановкой (Alliance Ground Surveillance — AGS). RQ-4D может взаимодействовать с самолетами НАТО E-3A класса ДРЛО (AWACS), воздушными командными пунктами и с другими самолетами специальных модификаций.

Эта система позволяет командованию НАТО получать более точную информацию о ситуации на той или иной территории. В соответствующем соглашении участвуют Болгария, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, США, Чехия, Эстония и другие страны НАТО.

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