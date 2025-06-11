Войти
ЦАМТО

ВМС Колумбии рассматривают возможность приобретения южнокорейских подводных лодок

456
0
0
ДЭПЛ класса KSS-III, Южная Корея
ДЭПЛ класса KSS-III, Южная Корея.
Источник изображения: Hanwha Ocean

ЦАМТО, 10 июня. Военно-морские силы Колумбии рассматривают возможность приобретения в Республике Корея новых неатомных подводных лодок (НАПЛ), которые заменят устаревшие субмарины проектов U-209 и U-206A.

Как сообщает Defensa.com, в рамках выставки MADEX-2025 представители колумбийского флота посетили верфи южнокорейских компаний Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean.

Технический визит делегации, возглавляемой командующим ВМС Колумбии адмиралом Хуаном Рикардо Росо Обрегоном, имел главной целью подробно ознакомиться с процессами проектированию, строительства и ввода в эксплуатацию южнокорейских НАПЛ, одних из самых современных в Азии.

В ходе визита колумбийская делегация также осмотрела промышленные объекты и пообщалась с южнокорейскими разработчиками современных военно-морских платформ, включая НАПЛ, фрегаты и эсминцы. Как сообщается, в ходе визита колумбийская сторона получила исчерпывающую информацию о технологических, логистических и эксплуатационных возможностях, предлагаемых двумя южнокорейскими компаниями.

Визит в Южную Корею является частью процесса оценки потенциальных международных претендентов, которые могут принять участие в амбициозном колумбийском проекте по обновлению флота подводных лодок и фрегатов. ВМС Колумбии ищут надежного международного партнера для строительства современных НАПЛ, которые заменят имеющиеся в эксплуатации U-209 и U-206A.

Как ожидается, будущий технологический и коммерческий партнер передаст колумбийской стороне знания и технологии, поддержит местное производство и обеспечит долгосрочную логистическую поддержку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 15:34
  • 9350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?
  • 10.06 20:01
  • 0
И еще по поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены".
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"