ВМС Колумбии рассматривают возможность приобретения южнокорейских подводных лодок

ЦАМТО, 10 июня. Военно-морские силы Колумбии рассматривают возможность приобретения в Республике Корея новых неатомных подводных лодок (НАПЛ), которые заменят устаревшие субмарины проектов U-209 и U-206A.

Как сообщает Defensa.com, в рамках выставки MADEX-2025 представители колумбийского флота посетили верфи южнокорейских компаний Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean.

Технический визит делегации, возглавляемой командующим ВМС Колумбии адмиралом Хуаном Рикардо Росо Обрегоном, имел главной целью подробно ознакомиться с процессами проектированию, строительства и ввода в эксплуатацию южнокорейских НАПЛ, одних из самых современных в Азии.

В ходе визита колумбийская делегация также осмотрела промышленные объекты и пообщалась с южнокорейскими разработчиками современных военно-морских платформ, включая НАПЛ, фрегаты и эсминцы. Как сообщается, в ходе визита колумбийская сторона получила исчерпывающую информацию о технологических, логистических и эксплуатационных возможностях, предлагаемых двумя южнокорейскими компаниями.

Визит в Южную Корею является частью процесса оценки потенциальных международных претендентов, которые могут принять участие в амбициозном колумбийском проекте по обновлению флота подводных лодок и фрегатов. ВМС Колумбии ищут надежного международного партнера для строительства современных НАПЛ, которые заменят имеющиеся в эксплуатации U-209 и U-206A.

Как ожидается, будущий технологический и коммерческий партнер передаст колумбийской стороне знания и технологии, поддержит местное производство и обеспечит долгосрочную логистическую поддержку.