МИД Израиля опроверг заявление Бродского о поставках Киеву комплексов Patriot

ЦАМТО, 10 июня. Заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского о поставках устаревших израильских ракетных комплексов Patriot Киеву не соответствует действительности, Израиль не осуществлял передачу этих вооружений.

Об этом говорится в ответе МИД Израиля на запрос "РИА Новости".

"Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее М.Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко, трансляция которого опубликована в Youtube-канале, заявил, что Израиль передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов. Дипломат посетовал, что этой теме уделялось мало внимания в прессе, и отверг утверждения о том, что Израиль не помог Украине в военном плане.

М.Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших систем ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.

Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Власти в Киеве неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.