Впечатляющая оперативность: перевернувшийся при спуске на воду северокорейский эсминец уже находится в ремонтном доке

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Всего через три недели после серьезной аварии при спуске на воду нового северокорейского эсминца УРО корабль уже находится в сухом доке Раджинского судоремонтного завода, пишут российские околовоенные паблики со ссылкой на спутниковые снимки. Опубликованные кадры подтверждают, что повреждённое судно преодолело более 200 км морем из Чхонджина в порт Расон – ключевой судостроительный центр КНДР.

Напомним, что инцидент произошёл 21 мая во время торжественного спуска корабля на воду, который перевернулся и частично затонул.

В то же время уникальность текущей ситуации заключается в том, что северокорейским специалистам удалось не только быстро поднять эсминец в вертикальное положение, но и оперативно организовать его транспортировку для ремонта. Ранее местные СМИ сообщали о планах восстановить корабль именно в Раджине, где имеется необходимая инфраструктура.

Эксперты отмечают два необычных аспекта этой истории. Во-первых, беспрецедентная скорость реагирования на аварию – от подъёма судна до его доставки в док. Во-вторых, полная открытость в освещении инцидента государственными СМИ КНДР.

Таким образом, текущие события демонстрируют как технологические возможности северокорейского судостроения, так и новые подходы Пхеньяна к информационной политике.

Стоит добавить, что выбор Раджинского завода для ремонта не случаен – предприятие обладает современными мощностями и расположено в более защищённой гавани по сравнению с Чхонджином. Это снижает риски при повторном спуске корабля на воду.