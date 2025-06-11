Войти
ЦАМТО

UVision представила запускаемый с вертолета барражирующий боеприпас Hero-120

535
0
0
Барражирующий боеприпас Hero-120
Барражирующий боеприпас Hero-120.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 июня. Израильская компания UVision представила концепцию запуска барражирующего боеприпаса Hero-120 с борта воздушного носителя.

Как заявлено, боеприпас может быть запущен с многоцелевых и ударных вертолетов различных типов, что повышает гибкость его применения.

Система уже была испытана в различных условиях, продемонстрировав свою надежность и эффективность. Презентация концепции барражирующих боеприпасов в вертолетном варианте, вероятно, приурочена к Парижскому авиасалону, который будет проведен 16-22 июня. На этом авиасалоне UVision продемонстрирует свою новую разработку.

Разработанная в сотрудничестве с американскими компаниями Fulcrum Concepts LLC и Mistral Inc., новая конфигурация системы запуска позволяет вертолетным платформам применять Hero-120 без необходимости интеграции его с авионикой или системой управления огнем летательного аппарата. Модульный подход обеспечивает быструю установку без необходимости серьезных модификаций платформы, снижает стоимость и сроки оснащения авиатехники.

По оценке компании, новая возможность запуска барражирующего боеприпаса с вертолета обеспечивает ряд тактических преимуществ, включая возможность передачи управления находящихся в воздухе ББ Hero подразделениям на земле для поражения целей за пределами прямой видимости.

Система поддерживает смену боевой части и полезной нагрузки, что позволяет быстро адаптировать аппарат для выполнения различных задач, включая борьбу с бронетехникой, поражение незащищенных целей или ведение разведки. Кроме того, система совместима с широким спектром вертолетов западного производства, от состоящих на вооружении платформ до машин следующего поколения.

По мнению генерального директора UVision Рана Гозали, разработка является прорывом в сфере повышения огневой мощи вертолетов. Впервые вертолеты могут поддерживать подразделения на поле боя барражирующими боеприпасами, в реальном времени перенацеливать их и увеличивать радиус поражения без дорогостоящих модификаций летательного аппарата.

Как сообщал ЦАМТО, Hero-120 – это барражирующий боеприпас средней дальности семейства Hero. Он предназначен для поражения живой силы, бронетехники, полевых укреплений и сооружений противника. Боеприпас оснащен многоцелевой боевой частью и поддерживает смену полезной нагрузки, обеспечивая высокую точность нанесения ударов.

Масса оснащенного электродвигателем Hero-120 – 12 кг (18 кг с ТПК), масса боевой части – 4,5 кг. Компактный и маневренный боеприпас может находиться в воздухе более часа и поражать цели на дальности до 60 км под различными углами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 15:34
  • 9350
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?
  • 10.06 20:01
  • 0
И еще по поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены".
  • 10.06 17:02
  • 3
Российский ВМФ ждут радикальные перемены
  • 10.06 16:26
  • 1
«Яковлев» назвал опытные «Суперджеты» в честь их создателей
  • 10.06 16:03
  • 1
В России уже собирается первый летный экземпляр ТВРС-44 «Ладога»
  • 10.06 15:08
  • 38
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 10.06 06:44
  • 0
По поводу "Российский ВМФ ждут радикальные перемены"
  • 10.06 00:03
  • 0
Почему стратегическая авиация ранее была частью СЯС, а теперь - фактически быть ею перестала.
  • 09.06 23:39
  • 0
Ответ на "Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300"