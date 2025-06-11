UVision представила запускаемый с вертолета барражирующий боеприпас Hero-120

ЦАМТО, 10 июня. Израильская компания UVision представила концепцию запуска барражирующего боеприпаса Hero-120 с борта воздушного носителя.

Как заявлено, боеприпас может быть запущен с многоцелевых и ударных вертолетов различных типов, что повышает гибкость его применения.

Система уже была испытана в различных условиях, продемонстрировав свою надежность и эффективность. Презентация концепции барражирующих боеприпасов в вертолетном варианте, вероятно, приурочена к Парижскому авиасалону, который будет проведен 16-22 июня. На этом авиасалоне UVision продемонстрирует свою новую разработку.

Разработанная в сотрудничестве с американскими компаниями Fulcrum Concepts LLC и Mistral Inc., новая конфигурация системы запуска позволяет вертолетным платформам применять Hero-120 без необходимости интеграции его с авионикой или системой управления огнем летательного аппарата. Модульный подход обеспечивает быструю установку без необходимости серьезных модификаций платформы, снижает стоимость и сроки оснащения авиатехники.

По оценке компании, новая возможность запуска барражирующего боеприпаса с вертолета обеспечивает ряд тактических преимуществ, включая возможность передачи управления находящихся в воздухе ББ Hero подразделениям на земле для поражения целей за пределами прямой видимости.

Система поддерживает смену боевой части и полезной нагрузки, что позволяет быстро адаптировать аппарат для выполнения различных задач, включая борьбу с бронетехникой, поражение незащищенных целей или ведение разведки. Кроме того, система совместима с широким спектром вертолетов западного производства, от состоящих на вооружении платформ до машин следующего поколения.

По мнению генерального директора UVision Рана Гозали, разработка является прорывом в сфере повышения огневой мощи вертолетов. Впервые вертолеты могут поддерживать подразделения на поле боя барражирующими боеприпасами, в реальном времени перенацеливать их и увеличивать радиус поражения без дорогостоящих модификаций летательного аппарата.

Как сообщал ЦАМТО, Hero-120 – это барражирующий боеприпас средней дальности семейства Hero. Он предназначен для поражения живой силы, бронетехники, полевых укреплений и сооружений противника. Боеприпас оснащен многоцелевой боевой частью и поддерживает смену полезной нагрузки, обеспечивая высокую точность нанесения ударов.

Масса оснащенного электродвигателем Hero-120 – 12 кг (18 кг с ТПК), масса боевой части – 4,5 кг. Компактный и маневренный боеприпас может находиться в воздухе более часа и поражать цели на дальности до 60 км под различными углами.