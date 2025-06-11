Сергей Чемезов: российское оружие доказало свою эффективность в ходе СВО

ЦАМТО, 10 июня. Российское оружие доказало свою эффективность в ходе спецоперации, оно приспособлено к новым задачам, условиям и вызовам, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью журналу "Разведчик".

"На данный момент подавляющее большинство видов нашей продукции опробовано в зоне СВО", – отметил С.Чемезов

Он уточнил, что это касается истребителей Су-35 и Су-57, фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, а также танков и боевых машин пехоты, тяжелых огнеметных систем, разных видов РСЗО, бронеавтомобилей класса MRAP, ракетных комплексов, систем разведки, стрелкового оружия, экипировки.

"Все они доказали высокую эффективность, были модернизированы и приспособлены к новым задачам, условиям и угрозам. В этом преимущество нашей продукции", – подчеркнул С.Чемезов.

Касаясь эффективности танков на поле боя, С.Чемезов отметил преимущество ОБТ Т-90 "Прорыв".

"Если сравнивать их танки и наши, то преимущества того же Т-90М "Прорыв" – в огневой мощи, броне и подвижности. У него длиннее "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита. Бывали случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, а она сохраняла боеспособность" – подчеркнул С.Чемезов.

При этом глава "Ростеха" заявил об отсутствии прорывных решений в танках "Леопард" и "Абрамс".

"Российские специалисты изучают трофейную западную технику, захваченную в ходе спецоперации, но, например, у танков "Абрамс" и "Леопард" прорывных конструкторских решений нет, взять оттуда российским оборонщикам нечего", – отметил С.Чемезов.

"Например, немецкий танк "Леопард" выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями. Но каких то прорывных конструкторских решений мы не увидели, то есть нам нечего взять у "Леопарда" и применить у себя", – сказал С.Чемезов.

Он уточнил, что российские оружейники изучают все трофеи, которые попадают в их руки, и, если встречают что-то полезное, берут себе в "копилку". Но зачастую, по словам главы "Ростеха", специалисты понимают, что хорошая западная техника совершенно неприменима "в наших реалиях".

"Американский "Абрамс" наши специалисты тоже смотрели – в целом интересная машина, хотя и там тоже взять нечего", – добавил он.

Главной проблемой большинства иностранных машин он назвал сложность конструкции и трудоемкое обслуживание. На примере Украины хорошо видно, к чему это приводит, подчеркнул гендиректор "Ростеха".