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Военное обозрение

«Длинная рука» Израиля: ВМС ЦАХАЛ нанесли ракетный удар по йеменскому порту Ходейда

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Источник изображения: topwar.ru

Израильская армия атаковала инфраструктуру порта Ходейда в Йемене, административного центра одноименной провинции, контролируемой мятежным движением «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Masirah, поддерживаемый повстанцами. Данные о возможных жертвах или разрушениях пока не поступали.

Стоит отметить, что данная операция не была внезапной. Накануне представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри призвал эвакуировать гражданское население из портов Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, находящихся под контролем хуситов.

Касательно гавани, которая стала целью израильской атаки – это ключевой транспортный узел на побережье Красного моря, через который проходит значительная часть гуманитарных грузов в Йемен.

В то же время удар по порту подтвердили и в пресс-службе ЦАХАЛ. В заявлении говорится, что атака производилась с моря, ракетными кораблями израильских ВМС.

На этом фоне глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац написал пост у себя в соцсети, в котором пригрозил йеменским хуситам полной воздушной и морской блокадой, а также продолжением ударов, если хуситы не прекратят обстрелы территории Израиля.

Длинная рука Израиля, как в воздухе, так и на море, дотянется повсюду

– написал министр.

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Израиль
Йемен
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