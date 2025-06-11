Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения

Путин: РФ выступает за сдерживание разработки оружия массового уничтожения

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на болезнетворных микроорганизмах и токсинах, заявил президент России Владимир Путин.

"Россия вместе с партнерами из дружественных стран последовательно выступает за укрепление коллективных механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на использовании болезнетворных микроорганизмов и токсинов", - говорится в обращении Путина участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

В этом плане, как указал глава государства, Россия придает большое значение сотрудничеству как на широком международном уровне, так и в рамках региональных инициатив и договоренностей.