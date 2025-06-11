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РИА Новости

Чемезов объяснил, почему тему ВТС не обсуждают публично

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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Чемезов: тему ВТС с другими странами не обсуждают публично из-за санкций

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тема военно-технического сотрудничества России с другими странами не обсуждается публично из-за санкций, которые затрудняют работу, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Что касается санкций, то, конечно, они затрудняют работу. По этой причине тема ВТС сегодня почти не обсуждается публично", - сказал Чемезов в интервью журналу "Разведчик".

Он уточнил, что "Ростех" почти ничего не рассказывает об итогах деловых программ выставок и заключенных контрактах. Кроме того, госкорпорация отказалась в расчетах от доллара, большинство контрактов заключается в рублях или национальных валютах.

Сейчас оружейный экспортный портфель России превышает 60 миллиардов долларов, отметил Чемезов, при этом доля предприятий "Ростеха" в нем составляет более 70%.

"Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми странами Ближнего Востока и Глобального Юга. Спрос есть на номенклатуру для всех видов и родов войск", - рассказал глава "Ростеха".

При этом сегодня ВТС не сводится к поставкам готовой продукции, добавил он. Большой портфель проектов технологического сотрудничества в разных регионах мира включает и локализацию производства, и совместные разработки. В качестве примера он привёл контракт с Индией на выпуск в этой стране двигателей для индийских Т-72.

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Индия
Россия
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Т-72
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Чемезов Сергей
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