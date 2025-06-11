Путин заявил о росте напряженности в вопросе биологической безопасности

Путин: вопросы биологической безопасности приобретают особую остроту

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту, в том числе из-за общей нестабильности в мире и отсутствия прогресса в достижении целей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, считает президент РФ Владимир Путин.

"Вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту. Это связано не только с общей нестабильностью обстановки в мире, но и, в немалой степени, с отсутствием прогресса в достижении целей, зафиксированных в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Путин в своем обращении к участникам и организаторам V международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Он отметил, что встречи в таком формате с каждым годом становятся все более представительными, что в полной мере подтверждает их растущий авторитет и востребованность. Президент указал, что в этот раз в Сочи собрались руководители государственных ведомств, научных учреждений, медицинских центров и общественных объединений из трех десятков стран, а также делегаты от ряда международных организаций.