На Украине осталось всего четыре танка Abrams: как Россия уничтожила 87% поставленного США парка (Military Watch Magazine, США)

MWM: на Украине осталось всего четыре танка Abrams: остальные уничтожила Россия

Украина потеряла 27 из 31 танка Abrams, поставленного США, пишет MWM. Неясно, какая часть из них была отправлена в Россию и в каком они состоянии, но остается вероятность того, что теперь у Москвы их больше в работоспособном виде, чем в рядах ВСУ, считает автор статьи.

По оценкам, украинская армия потеряла 87% своих основных боевых танков “Абрамс” (M1A1 Abrams) — в конце 2023 года ВСУ получили из США 31 машины, и с тех пор, как ВСУ начали их использовать для фронтовых операций в феврале 2024 года, 27 из них были уничтожены либо захвачены. Уже к концу августа 2024 года потери оценивались примерно в две трети парка — 20 из 31 танка, а кадры за последующие девять месяцев подтвердили потерю еще семи.

1 сентября 2024 года кадры подтвердили серьезные повреждения захваченного “Абрамса” при буксировке российскими войсками под стратегически важным городом Авдеевка вместе с поставленным Германией “Леопардом” (Leopard 2A6). Позже на той неделе новые видеоматериалы подтвердили уничтожение еще двух “Абрамсов” — одного возле села Волчье на Покровском направлении, а второго возле населенного пункта Бердычи. Менее чем через неделю, 14 сентября, появились кадры еще одного выведенного из строя и захваченного “Абрамса”. Это предположительно довело общие потери до 24 танков — в строю осталось всего семь.

После сентября 2024 года кадры и фотографии “Абрамсов” на украинском театре военных действий встречаются все реже в связи с серьезным истощением парка. Тем не менее 28 октября кадры подтвердили, что подразделения российской армии захватили еще один “Абрамс” — на сей раз 47-й механизированной бригады под Покровском. Впоследствии, в июне 2025 года, кадры показали еще два захваченных “Абрамса” во время буксировки близ линии фронта в Сумской области — при этом ВСУ предположительно бросили машины относительно нетронутыми.

По подсчетам, это довело совокупные потери до 27 танков, хотя российские правительственные источники назвали меньшую цифру — 26. Остается неясным, какая часть подбитых “Абрамсов” была отправлена в Россию и в каком они находятся состоянии, но остается немалая вероятность того, что теперь у Москвы их больше в работоспособном виде, чем в рядах ВСУ.

Танк “Абрамс” был принят на вооружение армии США в 1980 году, а его конструкция во многом вдохновлена советским Т-64, который поступил на вооружение за 16 лет до этого и, по широкому признанию Запада, обеспечил СССР очевидное превосходство. “Абрамс” стал огромным скачком в возможностях по сравнению с предыдущим M60, которым оснащались самые боеспособные подразделения армии и морской пехоты США. Последние варианты танка, которые сходят с конвейера и поныне, считаются самыми боеспособными во всем западном мире, причем машина выделяется своими огромными размерами как самая тяжелая в мире.

Операции на Украине представляют собой первый высокоинтенсивный бой “Абрамсов” с противником сопоставимой силы. Высокие потери на фоне серьезных оперативных трудностей привели к весьма критическим оценкам его возможностей.

Согласно имеющимся фото- и видеоматериалам, большинство “Абрамсов” были подбиты управляемой артиллерией или беспилотниками-камикадзе, хотя было подтверждено, что минимум один был уничтожен российским Т-72Б3 в ходе танковой дуэли под Авдеевкой. Понесенные потери сильно встревожили членов НАТО — особенно Польшу, которая планирует разместить у себя парк из 366 машин.

Выживаемость “Абрамсов” на украинском театре военных действий все чаще подвергается сомнению, и один неназванный представитель министерства обороны Австралии в эфире национальной вещательной корпорации в мае заявил насчет перспектив дальнейших поставок: “Мы начинаем сомневаться, так ли украинцам нужны эти машины: крыша — самое слабое место танка, а на поле боя все решают беспилотники”.

В декабре 2024 года тогдашний советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заключил, что танки оказались бесполезными и не оказали желаемого воздействия на театре военных действий. “Что касается танков “Абрамс”, то мы отправили их на Украину... Но эти танковые подразделения на самом деле недоукомплектованы, так что это не самая полезная техника в этой борьбе”, — заключил он.