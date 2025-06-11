Минобороны США намерено заключить контракт со Sierra Nevada Corporation в интересах ВМС Украины

ЦАМТО, 10 июня. Минобороны США уведомило о намерении заключить контракт со Sierra Nevada Corporation (SNC) на техническое обслуживание и поддержку систем противодействия БЛА в интересах ВМС Украины.

Это следует из правительственных документов, с которыми ознакомилось агентство "РИА Новости".

Документы опубликованы от имени командования авиационных систем военно-морской авиации США.

Они предусматривают привлечение инженеров, специалистов по техническому обслуживанию и других технических экспертов, а также дистанционную поддержку систем, развернутых в Восточной Европе в рамках операций НАТО. Работы будут вестись как в континентальной части США, так и за ее пределами.

Сделка планируется к заключению без проведения конкурса. Как подчеркивается в документах, SNC обладает необходимыми техническими компетенциями и опытом системной интеграции, чтобы выполнить поставленные задачи в установленные сроки.