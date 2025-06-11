Страны НАТО будут наращивать расходы на закупку новых вооружений, заявил Рютте

ЦАМТО, 10 июня. Союзники по НАТО планируют закупить в США в общей сложности не менее 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

"Союзники будут увеличивать инвестиции в закупку кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: союзники США закупят, по меньшей мере, 700 истребителей F-35", –сказал М.Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса.

Он вновь указал на "отставание" стран НАТО от России и Китая в вопросах военного производства и подтвердил планы наращивать расходы на перевооружение. "Нашим военным нужны еще тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов… Мы также будем инвестировать в закупку беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов большой дальности", – цитирует "РИА Новости" М.Рютте.

Кроме того, М.Рютте указал на необходимость "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%".

Как напоминает агентство, ранее, в июне, генсек НАТО М.Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.