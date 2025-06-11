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ЦАМТО

Минобороны США намерено выяснить характер тяжести травм при применении новых вооружений

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Военнослужащие армии США уверены, что их техника – лучшая в мире, но боевые действия порой заставляют задуматься, а так ли это. Фото Reuters
Военнослужащие армии США уверены, что их техника – лучшая в мире, но боевые действия порой заставляют задуматься, а так ли это. Фото Reuters.

ЦАМТО, 10 июня. Минобороны США разместило запрос на подготовку аналитического отчета о рисках, характере и тяжести травм, получаемых военнослужащими при использовании современных и новых видов вооружений.

Цель запроса: определить необходимые направления развития медицины будущих боевых действий, говорится в правительственных документах, с которыми ознакомилось "РИА Новости".

Документ опубликован от имени Медицинского командования армии США и касается первого этапа научной работы по выявлению пробелов в понимании влияния новых боевых технологий на здоровье личного состава. Ожидается, что подрядчик подготовит отчет, в котором будут определены наиболее опасные типы травм, их тяжесть, а также предложены пути совершенствования медицинской помощи и эвакуации в условиях ограниченного доступа к ресурсам.

Среди задач – сбор и интеграция данных из засекреченных баз, анализ уроков конфликта на Украине, в том числе в рамках партнерской программы, предусмотренной оборонным бюджетом США на 2023 год, а также обобщение материалов Центра передового опыта НАТО в области военной медицины. Особое внимание будет уделено летальным угрозам, затрудненному снабжению и эвакуации, а также таким видам травм, как черепно-мозговые повреждения, заброневое воздействие, повреждения головы под шлемом и общее воздействие взрывной волны.

Доклад должен включать предложения по разработке новых критериев тяжести ранений, пересмотру стандартов по охране здоровья и оптимизации подготовки военных медиков с прицелом на возможные конфликты с сопоставимыми противниками. Подрядчику предстоит тесно взаимодействовать с профильными структурами Минобороны, включая программу по черепно-мозговым травмам, и обеспечить участие специалистов с допуском к секретной информации.

Как следует из заявки, проект курирует Агентство медицинских исследований и разработок армии США (USAMRDC). Крайний срок подачи предложений – 20 июня.

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