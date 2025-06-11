В Болгарию прибыл второй истребитель F-16 Блок.70

ЦАМТО, 10 июня. Минобороны Болгарии сообщило о прибытии 8 июня на 3-ю авиабазу ВВС в Граф Игнатьево второго из восьми закупленных в США в 2019 году истребителей F-16 Блок.70 первой партии.

В церемонии встречи принял участие начальник генерального штаба ВС Болгарии Эмил Ефтимов.

В ходе мероприятия присутствующим был продемонстрирован одноместный истребитель F-16C Блок.70 с бортовым номером "313". На текущий момент процедуры технической приемки и испытания самолета не завершены.

Первый закупленный самолет F-16 прибыл в Болгарию в апреле. Согласно планам, поставка всех 8 истребители первой партии должна быть завершена до конца 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 1,673 млрд. долл. в мае 2019 года.

После одобрения в августе 2019 года контрактов на поставку самолетов, сопутствующего оборудования и боеприпасов правительством и парламентом, МО Болгарии перечислило Агентству по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) платеж в размере 1,2 млрд. долл.

Предполагалось, что первые самолеты будут поставлены в середине 2023 года, но из-за воздействия пандемии COVID график был сорван.

Первый F-16 был официально передан Министерству обороны Болгарии на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина) 31 января 2025 года. Этот самолет 2 апреля прибыл в Болгарию, а 13 апреля официально был принят на вооружение.

Предполагается, что начальная готовность истребителей к боевому применению будет достигнута в 2026 году.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70, сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость этого заказа, как было заявлено, может составить 1,673 млрд. долл.

Правительство и парламент Болгарии одобрили пакет международных соглашений на закупку в США второй партии истребителей F-16 в конце 2022 года. Общая стоимость трех контрактов на поставку восьми дополнительных F-16C/D Блок.70, вооружений и оборудования составила 1,296 млрд. долл. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена, начиная с 2027 года.