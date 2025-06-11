Запад готовится предъявить России ядерный ультиматум

Бывшие чиновники Белого дома призвали США кратно нарастить ядерный потенциал

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Штатам больше нет смысла соблюдать СНВ-3. К такому выводу пришли американские эксперты из Foreign Affairs. Вместо разрядки США предлагают нарастить ядерные арсеналы, однако об очевидных проблемах умалчивают. О том, что может помешать Вашингтону, — в материале РИА Новости.

Последнее свидетельство эпохи

"Некоторые стратеги утверждают, что Соединенные Штаты должны привлечь Россию к новому ядерному соглашению и способ сделать это — начать переговоры, продолжая соблюдать ограничения, установленные Договором СНВ, даже после истечения его срока действия в начале 2026-го. Первая часть этого аргумента имеет некоторые основания, вторая — нет. Чтобы соответствовать текущему моменту, Соединенные Штаты должны выйти за рамки нового Договора СНВ", — убеждены аналитики Эрик Эдельман и Франклин Миллер, работавшие в администрации Джорджа Буша — младшего.

Договор о стратегических наступательных вооружениях оставался последним действующим документом из целой серии соглашений о разоружении. По его условиям, Москва и Вашингтон ограничивали число развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а носителей — до 700. Соглашение подписали еще в 2010-м на десять лет с возможностью продления еще на пять. Эту опцию использовали в 2021-м.

Президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама (справа налево) во время церемонии подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Однако взаимные инспекции не проводились со времен пандемии, а в 2023-м Владимир Путин объявил о приостановке участия в СНВ-3, поскольку США и их союзники стремятся нанести России стратегическое поражение и разрабатывают новые виды ядерных боеприпасов. При этом Москва неоднократно заявляла, что продолжит соблюдать установленные ограничения до конца срока соглашения, который истекает в феврале 2026-го.

Вашингтон также не отказывался от обязательств. Однако США были инициаторами разрыва двух других соглашений по разоружению: они вышли из Договора по ПРО в 2002-м — еще при Буше. А Дональд Трамп официально похоронил Договор о ракетах средней и меньшей дальности. При этом фактически соблюдать его США прекратили еще раньше, разместив в 2016-м в Европе установки Mk-41, которые можно использовать для пусков ракет "Томагавк". Да и в сам СНВ-3 не включались ядерные арсеналы Британии и Франции — союзников США по НАТО.

Одни угрозы кругом

Как отмечается в статье, СНВ-3 создавался в геополитическом ландшафте, которого больше не существует. В частности, Россия модернизировала 95% стратегических ядерных сил и разрабатывает несколько новых межконтинентальных систем.

Но этим, уверены в Foreign Affairs, проблемы не исчерпываются.

"Самое тревожное то, что Путин развернул региональные ядерные силы из примерно 2000 единиц вооружений малой мощности и средней дальности, которые можно запускать с земли, воздуха и моря", — отмечают эксперты.

Американская подводная лодка класса "Огайо" прибывает в зону ответственности Центрального командования США на Ближний Восток Источник изображения: © Фото : U.S. Central Command/X

Еще одной угрозой в Вашингтоне считают Пекин. В Пентагоне убеждены, что уже к 2030-му в распоряжении Народно-освободительной армии Китая будет более 1000 боеголовок, а к 2035-му КНР сможет сравняться с США и Россией по ядерным арсеналам.

В связи с этим Эдельман и Миллер предлагают Вашингтону радикально обновить собственные запасы оружия массового поражения:

задействовать не используемые сейчас на ПЛАРБ (подводные лодки атомные с ракетами баллистическими) класса Ohio 100 пусковых шахт для развертывания ракет Trident II;

расширить заказ на новые ПЛАРБ Columbia до 15 вместо 12;

закупить 150 стратегических бомбардировщиков B-21 вместо сотни;

развернуть еще 30 стратегических бомбардировщиков B-52;

увеличить на развернутых МБР Minuteman III количество боеголовок до трех.

"США нет нужды соответствовать России и Китаю полностью, но им нужна гибкость, чтобы сохранять стратегические силы на уровне, позволяющем даже после первого удара сдерживать одного противника и наносить ответный по второму", — подчеркивают аналитики.

Не так все просто

На первый взгляд, логично, но США и так уже обновляют арсеналы. На замену устаревшим Minuteman III готовят свежие LGM-35 Sentinel. Вот только сроки их поступления на вооружение постоянно переносят — ракеты ожидали в 2029-м, но Пентагон получит их не раньше начала 2030-х. Растут и расходы: первоначальная сумма увеличилась на 81 процент, и теперь затраты превысят 140 миллиардов.

Сложная ситуация и со стратегической авиацией. Из запланированной сотни B-21 у Вашингтона в распоряжении есть аж три самолета, годных к тестовым испытаниям, причем два из них — только к наземным. И эта программа тоже дорожает: планировали, что каждый Raider обойдется американскому бюджету в 692 миллиона долларов, однако теперь его стоимость может вырасти до 772 миллионов.

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force

С такими же проблемами сталкиваются и подводные крейсеры "Колумбия".

"Трудности со строительством головной подводной лодки могут привести к перерасходу средств, который почти в пять раз превысит первоначальные оценки ВМС", — отмечается в отчете Счетной палаты США.

В общем, призывам аналитиков в Пентагоне вняли еще до того, как они прозвучали. Но все упирается в деньги и время: даже без расширения программ американский военный бюджет бьет рекорды. В первую очередь — за счет стратегических вооружений.

"Если мы посмотрим на последнее десятилетие, то не только увидим рост расходов на эти программы, но и заметим, что они начинают вытеснять другие статьи оборонного бюджета", — отмечает американский эксперт по ядерным вооружения Джон Вольфстал.

Союзники подсобят

США не одиноки в стремлении сделать ставку на оружие массового поражения. Еще в марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах создать "ядерный зонтик" для Европы.

В частности, к 2035-му Париж рассчитывает развернуть две эскадрильи Rafale с ядерными гиперзвуковыми ракетами ASN4G. Но они еще на стадии разработки, поэтому пока на вооружении остаются только ASMP-A. Их дальность — 500 километров, что вдвое меньше, чем у проектируемой замены, а скорость не выше трех Махов.

Британская подводная лодка класса Vanguard Источник изображения: © Фото : LA(phot) Mez Merrill/MOD

Хотят модернизировать и морскую составляющую: с конца года французские ПЛАРБ получат новые ракеты М51.3 с повышенной дальностью, а в середине следующего десятилетия на смену их носителям — подлодкам класса Triomphant — должны прийти более современные аналоги. Они тоже пока на стадии проектирования.

Амбициозные планы вынашивает и Лондон. На прошлой неделе британское правительство представило Strategic Defence Review — доктринальный документ, определяющий развитие вооруженных сил страны на годы вперед. Особая роль отведена ядерному оружию. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Помимо этого, планируют заменить ПЛАРБ класса Vanguard, чьи проблемы все чаще всплывают в СМИ, а запланированный срок службы подходит к концу. Вместо них на службу заступят подлодки "Дредноут". Они обойдутся короне как минимум в 30 миллиардов фунтов.

Американские эксперты констатируют бессмысленность СНВ-3, объясняя все "растущей угрозой" со стороны Китая и России. При этом игнорируют далеко не мирные намерения стран Запада.

Хотя как минимум в одном они правы: вероятно, СНВ-3 станет последним реликтом уходящей эпохи. Новая система международных отношений потребует более современных многосторонних соглашений по разоружению.