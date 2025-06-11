Эксперт по обороне Фиона Хилл: Россия находится в состоянии войны с Британией

Россия находится в состоянии войны с Британией, цитирует эксперта по обороне Соединенного Королевства Фиону Хилл The Week. "У нас проблемы, и немалые", — заявила русофобка, добавив, что Россия якобы уже "угрожала Великобритании самыми разными способами".

Сорча Брэдли (Sorcha Bradley)

Москва уже давно находится в состоянии "угрожающей" войны с Лондоном, утверждает ведущий советник по вопросам обороны Великобритании

Бывший главный советник Белого дома по России, а ныне ведущий эксперт по вопросам обороны Соединенного Королевства Фиона Хилл считает, что Москва находится в состоянии "войны" с Лондоном. "У нас проблемы, и немалые", – сказала она в интервью The Guardian. По её словам, Великобритания угодила между "молотом" непримиримой путинской России и "наковальней" все более непредсказуемых США при Дональде Трампе.

Хотя официального объявления войны не было, Россия уже якобы "угрожала Великобритании самыми разными способами", сказала Хилл. Она перечислила "отравления, убийства, диверсии, всевозможные кибератаки и операции влияния", которые были направлены против Лондона.

На прошлой неделе Кир Стармер, представляя Стратегический обзор по вопросам обороны, сообщил о намерении увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году. Он пообещал превратить Великобританию в "готовое к бою, бронированное государство" и заявил, что страна не может игнорировать угрозу, которую якобы представляет Россия.

Что сказали комментаторы?

В последние несколько лет британские правительства "постепенно осознают", что "война больше не является чем-то, что происходит только с другими людьми, живущими далеко отсюда", написал Кир Джайлз в газете The Independent. MI5 и MI6 выступили с серьезными предупреждениями о "шокирующе безрассудных" актах саботажа со стороны России. Глава MI5 Кен Маккаллум даже подробно описал планы России по созданию "непрерывного хаоса" на улицах Великобритании. До сих пор эти попытки дестабилизации носили единичный характер и представляли собой точечные удары и пробные запуски по всей Европе. Однако, если они будут осуществляться массово и скоординированно, то могут иметь разрушительные последствия.

В декабре профессор разведки и национальной безопасности в Университете Халла Роберт Довер написал в The Conversation, что "Россия находится в состоянии войны с Западом с момента возвращения Крыма в 2014 году". Затем Путин дал понять, что он "готов к дальнейшей эскалации и угрозе более масштабного военного конфликта" – предупреждение, к которому НАТО и западные страны не сразу прислушались. Страны, расположенные ближе всего к России, такие как Швеция, Норвегия, Финляндия и Литва, "наиболее остро осознали угрозу", в то время как остальной Европе потребовались годы, "чтобы понять, что они имеют дело с постоянной эскалацией".

Ни война с Россией, ни полномасштабное нападение на Великобританию не являются "непосредственной угрозой", заявил Элиот Уилсон в The Spectator, но "международная ситуация в области безопасности может измениться очень быстро", поэтому отсутствие подготовки "будет считаться преступной халатностью". Новое обязательство Великобритании по расходам на оборону ставит её в один ряд с другими союзниками по НАТО, такими как Польша и Германия, которые активно занимаются модернизацией своих вооружённых сил, чтобы противостоять вызовам, исходящим от России, как отмечает NPR.

Британцы, как отметил Джайлс из The Independent, могут задаться справедливым вопросом: почему Россия напала на них? Один из возможных ответов заключается в том, что "Великобритания действительно представляет собой угрозу для Москвы". Лондон возглавил кампанию по мобилизации "европейской и даже американской поддержки Киева", поставляя оружие Украине, в то время как другие [страны] уже списали ее со счетов.

Что дальше?

Россия, в свою очередь, отрицает какие-либо явные или скрытые угрозы в адрес Великобритании. Она также критикует то, что называет "новым витком антироссийской риторики", который был замечен в обзоре обороны, подготовленном британским правительством.

"Россия не представляет угрозы для Соединенного Королевства и его жителей. Мы не вынашиваем агрессивных планов и не собираемся нападать на Великобританию. Мы не заинтересованы в этом, и нам это не нужно", – говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.