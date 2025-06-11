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Военное обозрение

Штурмовые подразделения ВДВ в зоне СВО переходят на укороченный автомат Калашникова АК-12К

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Источник изображения: topwar.ru

Подразделения Воздушно-десантных войск в зоне СВО переходят на укороченный автомат Калашникова АК-12К, разработанный с учетом требований военнослужащих. Об этом сообщает российское Минобороны.

Первые партии нового укороченного автомата АК-12К поступают на вооружение бойцов штурмовых подразделений ВДВ в зоне СВО. Как отметили в военном ведомстве, автомат создан с учетом опыта применения в спецоперации и полностью соответствует заявленным характеристикам. Он намного удобнее стандартной версии и позволяет свободно действовать в траншеях, в городской застройке и при бое на короткой дистанции. Также данный автомат будет ставиться на вооружение разведывательных групп.

На данный момент автомат АК-12К поставлен подразделениям Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, речь идет о версии 2024 года, которая проходит «обкатку» в боевых условиях.

Опыт применения АК-12 образца 2023 года показал, что для штурмовых подразделений габариты оружия являются основным требованием. В связи с этим, новейший укороченный АК-12К образца 2024 года создан с учетом запросов военнослужащих ВДВ.

- говорится в сообщении.

Ранее концерн «Калашников» поставил в войска первую партию укороченных автоматов АК-12К в расцветке «мультикам» специально для штурмовых подразделений ВДВ. Расцветку «мультикам» тоже заказали бойцы, до этого оружие поступало в стандартной черной расцветке.

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