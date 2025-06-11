Новая модификация автомата Калашников успешно проходит проверку в зоне СВО

Минобороны: новая модификация АК-12 успешно проходит проверку в зоне СВО

ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Новая модификация автомата Калашников (АК-12К) успешно проходит проверку десантниками в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны России.

"В зоне спецоперации в Новороссийской дивизии ВДВ успешно проходят проверку новые российские автоматы, которые выпускает концерн "Калашников", - сообщили в МО РФ.

Уточняется, что опыт применения в зоне СВО полноразмерного автомата Калашникова АК-12 образца 2023 года показал, что для подразделений штурмового типа габариты оружия являются основным требованием.

"АК-12К имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя. Важно, что он успешно прошел апробацию в зоне СВО. Получил исключительно положительные отзывы", - пояснили в оборонном ведомстве.

В МО пояснили что данные укороченные автоматы АК-12К изготовлены в расцветке "Мультикам", которая впервые используется в производстве АК-12 образца 2023 года.

"Такая универсальная расцветка для штурмового автомата продиктована опытом его активного применения в зоне проведения СВО, где максимальная маскировка штурмовиков и их оружия в разных условиях жизненно необходима", - дополнили в МО РФ.