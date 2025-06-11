Корабли двух флотов ВМФ РФ отработали на учениях удар ракетами по ОБК противника

Истребители, поднимаемые по тревоге, осуществляли поиск противника и выполнили условные пуски ракет класса "воздух-воздух" по целям

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Корабли Северного и Балтийского флотов отработали в ходе учений нанесение ракетного удара по отряду боевых кораблей (ОБК) условного противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе практических действий в море фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов", являющийся носителем гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал задачи по нанесению удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что ранее фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, действуя в акватории Северного моря по планам учений, выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Также были проведены тренировки групп антитеррора по досмотру и освобождению судов, захваченных террористами.

Кроме того, в рамках отработки совместных действий Военно-морского флота и Воздушно-космических сил были выполнены мероприятия по недопущению захвата судов и предотвращению других неправомерных действий недружественных государств в их отношении. При этом экипажи истребителей Су-27 авиаполка, дислоцированного в Калининградской области, провели учебные бои с самолетами условного противника. Истребители, поднимаемые по тревоге, осуществляли поиск противника и выполнили условные пуски ракет класса "воздух-воздух" по целям.