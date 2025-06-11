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Известия.ru

Корабли ВМФ РФ отработали нанесение ракетного удара по противнику в рамках учений

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В рамках учений военные корабли Балтийского и Северного флотов отработали нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Минобороны РФ.


«В ходе практических действий в море фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов», являющийся носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», во взаимодействии с кораблями Балтийского флота отработал задачи по нанесению удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков», — говорится в заявлении.

При этом ранее в рамках учений фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота осуществили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Кроме того, представители групп антитеррора провели для участников мероприятий тренировки по досмотру и освобождению захваченных террористами судов.

«В рамках отработки совместных действий Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по обеспечению безопасности судоходства, выполнению мероприятий по недопущению захвата судов, предотвращению других неправомерных действий недружественных государств в их отношении, экипажи истребителей Су-27 авиаполка, дислоцированного в Калининградской области, провели учебные бои с самолетами условного противника», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что поднимаемые по тревоге истребители в рамках тренировок осуществляли поиск противника и выполняли условные пуски ракет класса «воздух-воздух» по назначенным целям.

«В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования с 27 мая в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов», — напомнили военные.

Отмечается, что всего в мероприятиях до 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники, а также порядка трех тысяч военнослужащих личного состава.

27 мая «Известия» сообщали, что Балтийский флот России приступил к плановому учению в акватории Балтийского моря. Уточняется, что учения проходят с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил Московского и Ленинградского военных округов.

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Россия
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Су-27
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