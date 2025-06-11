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Вестник Мордовии

Попадание в форточку ракеты ЛМУР разнесло вдребезги здание с боевиками ВСУ

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Телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета"

Российские Х-39, известные также как ЛМУР, обладают высокой точностью - они способны попадать даже в форточку. В телеграм-канале "Бортовой Журнал Военлета" показано, как это происходит.

Пуск ракеты осуществляется с борта винтокрылой машины, и она быстро летит к цели. Объект атаки - здание в одном из населенных пунктов, где находятся боевики неонацистских формирований киевского режима.


Видео: телеграм-канал "Бортовой Журнал Военлета"


В результате "тридцать девятая" быстро находит дом и влетает в самое верхнее окно. Раздается взрыв - в разные стороны разлетаются обломки здания. По всей видимости, вэсэушники хранили в нем боеприпасы.

Легкая многоцелевая управляемая ракета - ЛМУР считается одной из самых совершенных в своем классе. Это очень эффективное дальнобойное оружие, которое способно уничтожать различные образцы вражеской техники, включая основные боевые танки, такие "Абрамс", "Леопард 2", "Челленджер 2", "Леклерк", К2 "Блэк Пантер" и другие, а также различные стационарные объекты, в том числе имеющие хорошую защиту.

Недавно сообщалось, что Х-39 в самой своей совершенной версии может бить на дальность более 25000 метров.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Leopard-2
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